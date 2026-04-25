Xây dựng, sửa chữa 76 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị hiệp đồng triển khai nhiệm vụ huy động lực lượng tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh đã giao Bộ CHQS tỉnh chủ trì, xây dựng kế hoạch huy động lực lượng tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng quân đội sẽ tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: H.P

Theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 76 căn nhà, trong đó có 50 căn xây mới và 26 căn sửa chữa. Các đơn vị quân đội thuộc Quân đoàn 34, Quân khu 5 cùng Bộ CHQS tỉnh được huy động tham gia hỗ trợ các hộ dân xây dựng, sửa chữa lại nhà ở.

Các đơn vị phấn đấu hoàn thành xây dựng, tổ chức khánh thành và bàn giao trước ngày 20-7-2026.

Quang cảnh hội nghị hiệp đồng giữa các đơn vị quân đội và các sở, ngành của tỉnh. Ảnh: H.P

Tại hội nghị, các đơn vị quân đội và các sở, ngành của tỉnh đã tập trung hiệp đồng, thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả nhiệm vụ. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ chủ trì đăng ký nhu cầu hỗ trợ với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để tiếp nhận và phân bổ nguồn kinh phí về các địa phương có đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, chủ động vận động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ thêm kinh phí cho các hộ gia đình ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương.

Các đơn vị cũng nhấn mạnh việc phải rà soát, thẩm tra đúng đối tượng thụ hưởng, không để xảy ra sai sót; thống nhất về mẫu thiết kế nhà ở phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương; đồng thời chú trọng bố trí quỹ đất ở hợp lý, đúng quy định cho các hộ gia đình.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng thống nhất phương án tổ chức lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp chặt chẽ trong quá trình thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và an toàn tuyệt đối.