Những mái ấm từ chương trình kết nghĩa

(GLO)- Thời gian qua, các hoạt động phối hợp, hỗ trợ giữa những địa phương, cơ quan, đơn vị kết nghĩa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại kết quả thiết thực. Trong đó, nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà mới để từng bước ổn định cuộc sống.

Ngày 1-6, chị Rơ Mah Phyich (làng Al Gôn, xã Ia Krêl) khởi công xây dựng “Mái ấm tình thương”. Căn nhà có diện tích hơn 60 m2, gồm 1 phòng khách và 2 phòng ngủ, chi phí xây dựng dự kiến 165 triệu đồng. Trong đó, VietinBank - Chi nhánh Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng, số tiền còn lại chị vay mượn thêm.

Bà Rơ Mah Vát - Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Krêl - cho biết: “Chị Phyich là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Việc hỗ trợ xây nhà cho chị là một trong những hoạt động thiết thực từ chương trình giữa Hội LHPN tỉnh phối hợp với VietinBank - Chi nhánh Gia Lai và Công ty TNHH một thành viên Toàn Trung kết nghĩa với làng Al Gôn”.

Chị Rơ Mah Phyich vừa khởi công xây dựng nhà mới. Ảnh: R.H

Chị Phyich trải lòng, năm 2020, chồng chị qua đời do tai nạn giao thông, một mình chị gồng gánh gia đình và nuôi 2 con nhỏ.

Để trang trải cuộc sống, chị phải làm thuê nhiều công việc khác nhau. Gia đình chị sống trong căn nhà đã xuống cấp, mái dột, nhiều vị trí bị mối mọt hư hỏng.

“Được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mới, tôi rất mừng và cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các đơn vị tài trợ và địa phương. Tôi sẽ cố gắng lao động và vươn lên ổn định cuộc sống” - chị Phyich bày tỏ.

Thực hiện chương trình kết nghĩa giữa xã KDang và xã An Nhơn Tây được ký kết tháng 1-2026, xã An Nhơn Tây đã hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã KDang.

Ông Đan - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã KDang - cho biết: Mỗi căn nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ và nhân dân xã An Nhơn Tây. Việc xây nhà được khởi công từ tháng 4-2026 và dự kiến bàn giao cho các hộ vào ngày 5-6 tới.

Gia đình anh Thân (làng Bot Grek, xã KDang) thuộc diện hộ nghèo, là một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở đợt này. Anh Thân cho biết, năm 2016, sau khi lập gia đình, vợ chồng anh được bố mẹ cho 1 sào cà phê để sản xuất. Do điều kiện kinh tế hạn hẹp nên vợ chồng anh chỉ dựng một căn nhà nhỏ lợp tôn để ở trong nhiều năm qua.

Nguồn hỗ trợ của xã An Nhơn Tây đã tạo động lực để anh Thân vay mượn thêm đầu tư xây dựng nhà mới. Đến nay, căn nhà đã hoàn thành với diện tích 42 m2, gồm 1 phòng khách và 2 phòng ngủ, tổng chi phí xây dựng 110 triệu đồng.

Anh Thân chia sẻ: “Mong ước của gia đình tôi là có một ngôi nhà kiên cố giờ đã trở thành hiện thực. Tôi rất mừng và biết ơn sự quan tâm, hỗ trợ của xã An Nhơn Tây và xã KDang. Vợ chồng tôi từ đây yên tâm tập trung làm ăn, phát triển kinh tế và chăm lo cho con cái học hành”.

Căn nhà Đại đoàn kết của gia đình anh Thân (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: R.H

Cũng là hộ được hỗ trợ từ chương trình kết nghĩa giữa hai xã KDang - An Nhơn Tây, gia đình bà Kreng (làng Bot Grek, xã KDang) đang gấp rút hoàn thiện căn nhà mới diện tích 42 m2, tổng chi phí xây dựng 125 triệu đồng, sau nhiều năm sống trong căn nhà cũ xuống cấp.

Em Noai - con gái bà Kreng - cho biết: “Bố em mất cách đây 5 năm, một mình mẹ em đi làm thuê để lo cuộc sống và nuôi các con. Nay có nhà mới, mẹ con em rất mừng”.

Theo ông Brĩ - Trưởng Ban Công tác Mặt trận làng Bot Grek, cùng với sự hỗ trợ rất thiết thực của xã An Nhơn Tây, bà con trong làng đã đóng góp ngày công lao động, giúp gia đình bà Kreng hoàn thành ngôi nhà mới.

“Hiện nay, làng vẫn còn nhiều hộ gặp khó khăn về nhà ở. Chúng tôi mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị và địa phương để có thêm nhiều hộ được xây dựng nhà ở kiên cố, góp phần ổn định cuộc sống” - ông Brĩ nói.

Không chỉ tại xã Ia Krêl hay xã KDang, việc triển khai hoạt động kết nghĩa qua những công trình cụ thể như xây dựng nhà ở cho người khó khăn cũng đã và sẽ được triển khai tại những địa phương khác trong tỉnh.

Như đầu tháng 2-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Thương mại - Dịch vụ Thái Sơn Tây Nguyên và Công ty TNHH một thành viên Trang Đức tổ chức kết nghĩa với thôn 1 và thôn 2 (xã SRó), trong đó có thống nhất phối hợp hỗ trợ xây dựng nhà ở, trao sinh kế và giúp đỡ các hộ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Mỗi căn nhà mới được xây dựng là minh chứng sinh động cho sự gắn kết, sẻ chia giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp ở 2 khu vực phía Đông và phía Tây của tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.