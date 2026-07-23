Gia Lai: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo

(GLO)- Ngày 21 và 22-7, tại phường Pleiku, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo của 135 xã, phường và đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cơ quan chuyên môn hướng dẫn các chuyên đề về công tác giảm nghèo như: chính sách bảo trợ xã hội trong giảm nghèo; một số nội dung hỗ trợ, khuyến khích sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; hướng dẫn quy trình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Quang cảnh tập huấn. Ảnh: N.D

Bên cạnh đó, giới thiệu quy định, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030…

Ngoài ra, các học viên còn được triển khai quy định kinh phí thực hiện chuyển nguồn vốn năm 2025 sang năm 2026; hướng dẫn phần mềm cơ sở dữ liệu hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh; thông tin quy định về chuẩn nghèo theo Nghị định số 351/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 cùng một số nội dung thực hiện quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh...