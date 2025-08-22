Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

(GLO)- Từ ngày 21 đến 27-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông-lâm-ngư-diêm nghiệp có mức sống trung bình, người lao động có thu nhập thấp năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều.

Tham gia tập huấn có 819 học viên là cán bộ các sở, ngành; Phó Chủ tịch UBND xã; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Kinh tế và Phòng Văn hóa-Xã hội; đại diện Ủy ban MTTQ và Đoàn Thanh niên của 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Ban Chỉ đạo truyền đạt kiến thức công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh: Đinh Yến

Tại các lớp tập huấn, lãnh đạo Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ làm nông-lâm-ngư-diêm nghiệp truyền đạt các nội dung của Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 29-7-2025 của UBND tỉnh về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025.

Các học viên được hướng dẫn quy trình, bộ công cụ và phiếu rà soát; phương pháp tổng hợp báo cáo, cập nhật dữ liệu; cách triển khai các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025. Ngoài phần lý thuyết, học viên còn thực hành bài tập ghi phiếu rà soát hộ nghèo, cận nghèo nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Quang cảnh một buổi tập huấn. Ảnh: Đinh Yến

Qua các buổi tập huấn, đội ngũ cán bộ cơ sở nắm vững nghiệp vụ, góp phần giúp UBND các xã, phường, sở, ban, ngành đánh giá chính xác kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2025; đồng thời thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.