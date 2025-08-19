Danh mục
60 học viên được tập huấn các quy định về sản xuất, buôn bán vật tư nông nghiệp

(GLO)- Ngày 18-8, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khu vực 12 tập huấn các quy định của pháp luật trong sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống cây trồng nông nghiệp cho 60 học viên.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Hoa Mai

Học viên tham gia lớp tập huấn là các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, buôn bán vật tư nông nghiệp trên địa bàn 6 xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao; Pờ Tó, Ia Pa và Ia Tul.

Trong 1 ngày, các học viên được tập huấn các quy định của pháp luật về sản xuất, buôn bán, quảng cáo, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng; xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực sản xuất, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa...

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, buôn bán vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật hiện hành; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật; qua đó, góp phần xây dựng nền sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững, có trách nhiệm và phù hợp với các yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

null