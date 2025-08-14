Gần 300 đại biểu tập huấn sử dụng phần mềm quản lý giáo dục vnEdu

(GLO)- Ngày 14-8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai phối hợp với VNPT Bình Định tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý giáo dục vnEdu cho gần 300 cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các trường học khu vực phía Đông tỉnh.

Tham dự hội nghị có Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai Đặng Văn Phụng, Phó Giám đốc VNPT Bình Định Nguyễn Bá Định và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở GD-ĐT.

Hơn 300 đại biểu tham dự hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng

﻿phần mềm quản lý giáo dục vnEdu. Ảnh: T.D

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe chuyên gia hướng dẫn triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số như: hệ thống quản lý trường học; quản lý hồ sơ, sổ sách nhà trường; phần mềm kết nối nhà trường-phụ huynh học sinh (vnEdu Connect); triển khai học bạ số; tài khoản phần mềm quản lý giáo dục vnEdu cho các xã, phường…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đặng Văn Phụng ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp tích cực của VNPT Bình Định trong thời gian qua, đặc biệt trong việc triển khai vnEdu, hỗ trợ tập huấn và đồng hành với ngành Giáo dục của tỉnh.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đặng Văn Phụng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.D

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị cùng với Đề án 06 của Chính phủ và Chương trình chuyển đổi số quốc gia đã xác định rõ: Giáo dục là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu để triển khai các giải pháp chuyển đổi số, nhằm nâng cao chất lượng quản lý, dạy học và phục vụ người học.

Mục tiêu trong năm học 2025-2026 của ngành GD-ĐT là xây dựng mô hình điểm về chuyển đổi số trong trường học; thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào quản trị nhà trường; tích hợp các nền tảng số liên thông với Cổng dịch vụ công, cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục.

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT yêu cầu cán bộ quản lý giáo dục xã, phường và các trường học chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công. VNPT Bình Định duy trì hỗ trợ kỹ thuật và giám sát chất lượng trong suốt quá trình triển khai, vận hành. Các phòng, ban chuyên môn của Sở GD-ĐT theo sát tiến độ, tổ chức sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình.