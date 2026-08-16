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Ra mắt mô hình “Tín dụng vì dân” tại tổ dân phố Nhơn Nghĩa

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NGUYỄN MUỘI
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(GLO)- Chiều 15 -8, tại tổ dân phố Nhơn Nghĩa (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai), Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) An Nhơn phối hợp với cấp ủy, Ban điều hành tổ dân phố Nhơn Nghĩa ra mắt mô hình “Tín dụng vì dân”.

Mô hình được thành lập nhằm đưa chính sách tín dụng ưu đãi đến với người dân, giúp các hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn và sử dụng các dịch vụ của Ngân hàng CSXH.

Theo quyết định thành lập, mô hình đặt mục tiêu bảo đảm 100% đối tượng thuộc diện thụ hưởng nắm được thông tin về chính sách tín dụng; sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, trả nợ gốc và lãi đúng hạn, phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,05%. Đến cuối năm 2026, mô hình phấn đấu hỗ trợ 2 hộ vay vốn thoát diện cận nghèo.

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Đại diện Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH An Nhơn và các đoàn thể ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu của mô hình. Ảnh: Nguyễn Muội

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH An Nhơn và các đơn vị phối hợp cam kết thực hiện bình xét cho vay công khai, dân chủ, đúng đối tượng; kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn trong vòng 30 ngày kể từ ngày giải ngân; hướng dẫn hộ vay trao đổi kinh nghiệm sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả nguồn vốn.

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Đại diện Ngân hàng CSXH An Nhơn trao quà cho hộ cận nghèo. Ảnh: Nguyễn Muội

Dịp này, Chi bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH An Nhơn trao 7 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho các hộ cận nghèo tại tổ dân phố Nhơn Nghĩa.

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