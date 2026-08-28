(GLO)- Trong 2 ngày 26 và 27-8, tại Hội trường UBND xã Tuy Phước, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Gia Lai phối hợp cùng UBND xã Tuy Phước tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn xã.

Tham gia tập huấn có hơn 150 học viên là thành viên Tổ thẩm định, giám sát, quản lý và bộ phận giúp việc các dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Tuy Phước; các trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; cộng tác viên, người tham gia công tác giảm nghèo tại cơ sở.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: T.D

Đây là hoạt động trọng tâm nhằm thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên đã được nghe những chủ trương, chính sách và văn bản quy định mới về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2026-2030; trao đổi về kỹ năng lập kế hoạch, quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động của chương trình.

Lớp tập huấn cũng đi sâu vào những kỹ năng có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn như: tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển sản xuất; tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống; nâng cao nhận thức và kỹ năng về quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục tiêu, bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch.

Đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Tuy Phước tham gia lớp tập huấn. Ảnh: T.D

Bên cạnh đó, các học viên có cơ hội chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ sở; cùng với báo cáo viên trao đổi, phân tích và tìm ra những hướng xử lý phù hợp.

Lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, người trực tiếp tham gia thực hiện công tác giảm nghèo; đồng thời, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo trong thời gian tới.