Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

(GLO)- Ngày 16-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Theo báo cáo, 6 tháng năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 16,36 tỷ đồng, vượt 16,72% kế hoạch tỉnh giao; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 1.006 tỷ đồng. Địa phương triển khai 11 công trình xây dựng cơ bản với tổng kế hoạch vốn hơn 18,2 tỷ đồng.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Đảng bộ xã kết nạp 6 đảng viên mới, tiếp nhận 18 đảng viên chuyển sinh hoạt; tổ chức 4 hội nghị trực tuyến với sự tham gia của 490 cán bộ, đảng viên và 4 hội nghị báo cáo viên thu hút 225 lượt cán bộ, đảng viên.

Đến nay, Đảng bộ có 401/488 đảng viên cài đặt ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, đạt 85,41%. Xã đã vận động và trao 1.173 suất quà với tổng trị giá hơn 689 triệu đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, địa phương phấn đấu đến cuối năm 2026 giảm 26 hộ nghèo, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.