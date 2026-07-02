Xã Gào công bố quyết định bổ nhiệm 5 cán bộ lãnh đạo, quản lý

(GLO)- Sáng 2-7, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ đối với lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị.

Lãnh đạo xã Gào trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tại buổi lễ, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Gào công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy và UBND xã về công tác cán bộ. Theo đó, ông Lê Quang Toản, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; ông Đặng Xuân Toàn, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; ông Hoàng Vũ Tuân, công chức Phòng Văn hóa - Xã hội được điều động đến công tác tại Văn phòng HĐND và UBND xã, đồng thời bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; ông Siu Bách, công chức Phòng Văn hóa - Xã hội được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; ông Nguyễn Văn Phương, công chức Phòng Kinh tế được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Kinh tế. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 2-7-2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gào Nguyễn Hữu Sung chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, đồng thời nhấn mạnh việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng chí đề nghị các cán bộ trên cương vị mới phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững đoàn kết nội bộ, cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại diện các cán bộ được bổ nhiệm bày tỏ sự cảm ơn trước sự tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy và UBND xã, đồng thời cam kết tiếp tục học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.