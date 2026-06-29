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Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

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(GLO)- Chiều 29-6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh.

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Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã quán triệt, cụ thể hóa cơ bản đồng bộ, toàn diện các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo yêu cầu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng gắn với mô hình hệ thống chính trị 3 cấp và 6 chức năng nhiệm vụ của ngành.

Ngành đã cơ bản hoàn thành 41/64 đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác cả năm, đạt 64%. Những kết quả nổi bật có thể kể đến như: chủ động đổi mới mạnh mẽ phương pháp và lề lối làm việc; tham mưu nhiều cách làm mới, hiệu quả về công tác tổ chức xây dựng Đảng; bước đầu chuyển từ tư duy tham mưu phản ứng, giải quyết vụ việc phát sinh sang tư duy tham mưu chủ động, đón đầu các xu hướng phát triển.

Cùng với đó, tham mưu mô hình tổng thể hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp vận hành ổn định, thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tham mưu Bộ Chính trị quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, bước đầu đổi mới tư duy từ “quản lý biên chế” sang “quản trị nguồn nhân lực quốc gia phục vụ phát triển đất nước”.

Công tác cán bộ có một số chuyển biến tích cực; lần đầu tiên xây dựng được các tiêu chí cụ thể, rõ ràng, là bước chuyển quan trọng từ đánh giá định tính sang đánh giá theo sản phẩm, kết quả, có dữ liệu kiểm chứng.

Công tác kiện toàn, bố trí cán bộ sau sáp nhập được triển khai bài bản; đổi mới công tác đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ theo hướng thực chất, khách quan; tôn vinh cống hiến của đội ngũ bí thư chi bộ và đảng viên cao tuổi Đảng. Tham mưu đổi mới công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ diện Trung ương quản lý; chú trọng chuyển đổi số trong các lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với các mục tiêu phát triển đất nước.

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Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Tại Gia Lai, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tích cực hướng dẫn ban xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy làm tốt công tác tham mưu, bảo đảm các nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình công tác.

Từ thực tiễn địa phương, Tỉnh ủy Gia Lai đề xuất Ban Tổ chức Trung ương sớm ban hành bộ tiêu chí đánh giá cán bộ thống nhất trong toàn hệ thống chính trị gắn với vị trí việc làm, kết quả và sản phẩm công việc; hoàn thiện khung năng lực đối với các chức danh cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã.

Đồng thời, có cơ chế phát hiện, đào tạo, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực chuyển đổi số, khoa học công nghệ và quản trị hiện đại; tiếp tục hoàn thiện cơ chế luân chuyển, điều động cán bộ; chính sách tạo động lực và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bên cạnh đó, có lộ trình tinh giản biên chế phù hợp quá trình hoàn thiện chính quyền địa phương 2 cấp, đánh giá toàn diện vị trí việc làm, khối lượng công việc và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ số trong quản lý, đánh giá cán bộ và xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong 6 tháng cuối năm 2026. Theo đó, tiếp tục triển khai hoàn thành 24 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để thực hiện toàn diện, đồng bộ, thực chất các trọng tâm tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tham mưu sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, góp phần “Tăng cường năng lực cầm quyền, năng lực tổ chức thực hiện, sức chiến đấu và uy tín, vị thế của Đảng trong điều kiện mới”.

Chủ động tham mưu định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, nhất là những vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động của chính quyền cơ sở.

Ngoài ra, tham mưu Bộ Chính trị quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tham mưu hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, biên chế và thi hành Điều lệ Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

Song song với đó, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành trên môi trường số; xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

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