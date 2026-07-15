Gia Lai chú trọng đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát của Ðảng

(GLO)- Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) đảng ủy các xã, phường thuộc tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát.

Không chỉ thực hiện đúng chương trình, kế hoạch, nhiều địa phương còn đổi mới phương thức kiểm tra theo hướng bám sát cơ sở, chủ động phát hiện, chấn chỉnh từ sớm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Ðảng.

Bám sát cơ sở, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát

Đảng bộ phường Bình Định hiện có 50 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với 1.801 đảng viên. Sau khi bộ máy mới đi vào hoạt động, UBKT Đảng ủy phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai công tác kiểm tra, giám sát trên toàn địa bàn.

Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường Bình Định triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đến các tổ chức đảng, chi bộ trực thuộc. Ảnh: ĐVCC

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Bình Định - cho hay: Từ ngày 1-7-2025 đến nay, UBKT Đảng ủy phường đã kịp thời tham mưu triển khai và tổ chức kiểm tra 5 tổ chức đảng, 4 đảng viên.

Đồng thời, giám sát chuyên đề đối với 3 tổ chức đảng, 3 đảng viên; giám sát thường xuyên 5 tổ chức đảng, 5 đảng viên; theo dõi việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát tại toàn bộ 50 chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

“Các cuộc kiểm tra, giám sát đều được thực hiện chặt chẽ, đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ hạn chế, yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên xây dựng lộ trình khắc phục cụ thể. Nhờ thực hiện nghiêm quy trình, đến nay, địa phương chưa phát sinh trường hợp tổ chức đảng hoặc đảng viên vi phạm phải xử lý” - ông Hoàng cho hay.

Tại xã Phú Thiện, nội dung then chốt được Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm chỉ đạo là công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát.

Xác định đây là khâu quan trọng để bảo đảm các quyết định, kiến nghị được chấp hành nghiêm túc, Đảng ủy xã đã đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên và việc xử lý kiến nghị sau giám sát thành tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên, cấp ủy viên hằng quý và cuối năm.

Bà Mai Thị Thu Quý - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Phú Thiện - cho biết: Trong 6 tháng đầu năm nay, Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã đã kiểm tra 4 tổ chức đảng, 3 đảng viên; giám sát 4 tổ chức đảng và 11 đảng viên; thi hành kỷ luật 1 đảng viên bằng hình thức khiển trách, góp phần chấn chỉnh kỷ cương tại cơ sở.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Tây Sơn thì khẳng định: kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy, các cấp ủy, chi bộ và UBKT Đảng ủy xã đã kiểm tra 10 tổ chức đảng, 321 đảng viên; giám sát 4 tổ chức đảng và 4 đảng viên.

Qua đó, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế ngay từ cơ sở, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm nghiêm trọng; góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng và công tác phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chủ động phát hiện, ngăn ngừa vi phạm từ sớm

Bên cạnh kiểm tra, giám sát thường xuyên và theo chuyên đề, nhiều địa phương tập trung thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực.

Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ khi mới manh nha. Trong 6 tháng đầu năm, nhiều địa phương như: Hoài Ân, Quy Nhơn Bắc, Vạn Đức, SRó, Ia Hrú, Kông Chro, Ia Rsai... đã triển khai hiệu quả nội dung này.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với UBKT Tỉnh ủy về thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2026. Ảnh: N.H

Từ thực tiễn, ông Phạm Ngọc Ánh - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hoài Ân - thông tin: Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBKT Đảng ủy xã đã đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã kiểm tra 2 tổ chức đảng, 2 đảng ủy viên; giám sát 2 tổ chức đảng; đồng thời, UBKT Đảng ủy trực tiếp kiểm tra 3 tổ chức đảng và giám sát 2 chi bộ. Qua kiểm tra, các chi bộ cơ bản chấp hành đúng quy định; những hạn chế đều được chỉ rõ trong kết luận để khắc phục.

“Việc chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm giúp phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những khuyết điểm ngay từ đầu, không để tích tụ thành sai phạm lớn” - ông Ánh khẳng định.

Bà Lê Bình Thanh - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy - đánh giá: Sau hơn 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Đặc biệt, UBKT các cấp thực hiện nghiêm Kế hoạch số 249-KH/UBKTTW ngày 24-7-2025 của UBKT Trung ương về tăng cường nắm tình hình, giám sát thường xuyên việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp gắn với công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp.

Nội dung kiểm tra, giám sát đi vào trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm và vấn đề dư luận quan tâm. Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo và xử lý kỷ luật đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

“Những nỗ lực đổi mới quyết liệt, không ngại khó khăn từ các cấp ủy và UBKT các cấp chính là nền tảng vững chắc để củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo động lực thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển bền vững trong giai đoạn mới” - bà Thanh nhấn mạnh.