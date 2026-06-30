Đánh giá chất lượng công tác kiểm tra bằng hiệu quả, mức độ chuyển biến sau kiểm tra

(GLO)- Tại buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chiều 30-6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu không đánh giá chất lượng công tác kiểm tra bằng số lượng cuộc kiểm tra mà bằng hiệu quả, mức độ chuyển biến sau kiểm tra.

Buổi làm việc tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và định hướng công tác trọng tâm trong thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Dũng Nhân

Tại buổi làm việc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã báo cáo về kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Theo đó, trong 6 tháng qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026; đã tiến hành kiểm tra 195 tổ chức Đảng và hơn 16.500 đảng viên; giám sát chuyên đề 114 tổ chức Đảng và trên 1.400 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng và 18 đảng viên; giám sát chuyên đề 149 tổ chức Đảng và 222 đảng viên; tiếp nhận, phân loại, xử lý 401 đơn thư; xác minh tài sản, thu nhập đối với 515 đảng viên theo quy định.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Huy báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh: D.N

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự chuyển biến về tư duy và phương pháp làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Công tác kiểm tra, giám sát ngày càng chủ động, bám sát thực tiễn; chú trọng nắm tình hình từ cơ sở, kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; quan tâm giám sát việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc thực hiện các nghị quyết lớn của Trung ương; từng bước ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của ngành.

Bên cạnh đó, Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong 6 tháng cuối năm cần rà soát, bổ sung Chương trình kiểm tra, giám sát bảo đảm bám sát yêu cầu của Trung ương và tình hình thực tiễn của tỉnh.

Trong đó, cần tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; công tác đánh giá cán bộ và các nội dung trọng tâm mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự kiến kiểm tra trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: D.N

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu không đánh giá chất lượng công tác kiểm tra bằng số lượng cuộc kiểm tra mà bằng hiệu quả, mức độ chuyển biến sau kiểm tra. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, bám sát cơ sở. Kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Mỗi kết luận kiểm tra phải được theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm túc; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra và kiên quyết xử lý các vi phạm theo quy định.

Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát và các cơ quan có liên quan trong trao đổi thông tin, phát hiện, xử lý vi phạm, bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Kiểm tra Đảng theo các chủ trương của Trung ương; khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu, từng bước đổi mới phương thức quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ theo hướng số hóa, hiện đại.

Chủ động ứng dụng dữ liệu phục vụ công tác theo dõi, giám sát, phân tích, dự báo để nâng cao chất lượng tham mưu, phát hiện sớm những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Mục tiêu của công tác kiểm tra, giám sát không phải là phát hiện cho nhiều sai phạm hay xử lý cho nhiều trường hợp vi phạm. Điều quan trọng nhất là chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh để tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên thực hiện đúng ngay từ đầu.

Kiểm tra phải góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, kiểm soát quyền lực; đồng thời, tạo môi trường để cán bộ yên tâm công tác, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.