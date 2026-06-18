Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026

(GLO)- Chiều 18-6, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Đỗ Tiến Đông - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Rah Lan Chung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Theo đánh giá của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cùng các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác tuyên giáo và dân vận được triển khai đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị; góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt, theo dõi, nắm bắt và thường xuyên định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên được triển khai hiệu quả. Các chi bộ, đảng bộ duy trì nền nếp sinh hoạt theo quy định, đăng ký xây dựng “Đảng bộ bốn tốt”, “Chi bộ bốn tốt”; đồng thời chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên mới.

Nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra 2 cấp trong Đảng bộ, nhất là người đứng đầu, về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được nâng lên rõ rệt.

Các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được kịp thời xây dựng, ban hành, tạo cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Phát huy những kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng trên các lĩnh vực công tác như tuyên giáo và dân vận, xây dựng tổ chức đảng, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Bên cạnh đó, xây dựng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 theo kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, Đảng ủy sẽ tập trung lãnh đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời, thực hiện các chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2026.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đỗ Tiến Đông báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Ngoài ra, tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản của Trung ương và của tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy cũng tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực.

Hội nghị đã thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; thông qua Đề án hợp nhất Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh với Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh thành Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Rah Lan Chung đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; góp phần đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đặc biệt là quan tâm hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi của những người yếu thế trong xã hội.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, đồng chí Rah Lan Chung yêu cầu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 2 nhiệm vụ trọng tâm là công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí yêu cầu thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng quý; triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm 2026; rà soát, đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026; tăng cường kiện toàn cấp ủy cơ sở.

Đối với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đồng chí yêu cầu phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.