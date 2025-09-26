Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ quý IV-2025

(GLO)- Sáng 26-9, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tiến hành hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2025.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh đã tập trung củng cố hoạt động, nhất là sau khi được thành lập từ ngày 1-7 trên cơ sở hợp nhất từ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai trước đây.

Theo đó, Đảng ủy đã phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao ở từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Rah Lan Chung-Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phi Long

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường; công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai theo kế hoạch, đúng quy trình, quy định.

Cùng với đó, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; ban hành nghị quyết, quy chế hoạt động và chương trình hành động thực hiện nghị quyết và các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Rah Lan Chung đánh giá: Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và 12 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã kịp thời củng cố tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; góp phần cùng cả tỉnh đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phi Long

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Rah Lan Chung đề nghị các cơ quan, tổ chức đảng tiếp tục bám sát nhiệm vụ được giao, triển khai nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao chuẩn bị tốt các điều kiện, tập trung làm tốt công tác tham mưu để Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra từ ngày 2 đến 4-10.

Cùng với đó là triển khai các nhiệm vụ sau Đại hội, chú trọng trong tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường nắm tình hình cơ sở để tham mưu các cấp kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.