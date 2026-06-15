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E-magazine “Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ 2: Xóa bỏ “Bahnar Đêga Kon Kông”

Một điểm đáng chú ý trong quá trình tổ chức hoạt động “Bahnar Đêga Kon Kông” là các đối tượng FULRO lưu vong ở Mỹ, Thái Lan tập trung vào xã Ayun, Bờ Ngoong - địa bàn tập trung nhiều đối tượng chấp hành xong án phạt tù, cốt cán FULRO và có thân nhân là FULRO lưu vong để đảm bảo tính liên kết chặt chẽ.

Trong đó, Rôh (SN 1963, ở xã Ayun) đã có tiền án. Năm 2009, Rôh bị Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xử phạt 10 năm tù về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết” liên quan đến hoạt động của FULRO. Là đối tượng có vai trò, vị trí cầm đầu cốt cán liên quan đến hoạt động tuyên truyền, tổ chức hoạt động tuyên truyền, tổ chức nhóm họp “Bahnar Đêga Kon Kông”, Rôh đã bị khởi tố bị can, đang tiến hành thủ tục tố tụng hình sự truy tố xét xử về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”.

Còn đối tượng Thông (SN 1992, ở xã Bờ Ngoong) 3 lần nhận hàng hóa từ Thái Lan của Yum và chính là con rể của Yum.

Bọn chúng còn trang bị tài chính, tài liệu, phương tiện, công cụ hoạt động từ nước ngoài rồi thâm nhập bí mật vào trong nước. Đồng thời, cố tình lợi dụng phong tục tập quán, tính cố kết cộng đồng của người dân tộc thiểu số để thu hút các đối tượng tham gia.

Bên cạnh “khoanh vùng” hoạt động trong cộng đồng người Bahnar, lợi dụng quan hệ dòng họ, hàng xóm, các đối tượng chủ mưu còn lôi kéo, mở rộng đối tượng tham gia “Bahnar Đêga Kon Kông” bằng những hình ảnh, logo, market có biểu tượng gần gũi với người Bahnar, như ký hiệu chữ M, hình con cá...

Trong các lần hoạt động chống phá trước đây, hầu như chỉ có dòng tiền chuyển từ nước ngoài về. Thế nhưng, với “Bahnar Đêga Kon Kông” không chỉ có thế. Bên cạnh nhận kinh phí tài trợ từ Mỹ và Thái Lan, các đối tượng trong nước còn lôi kéo những người tham gia ở 21 làng thuộc 8 xã đóng góp gây quỹ tổng cộng khoảng 175 triệu đồng để mua sắm hàng hóa, vật dụng phục vụ cho hoạt động, thể hiện sự “chuyên nghiệp hóa”.

Đáng chú ý, theo Trung tá Mai Thanh Trung - Điều tra viên của Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai), các đối tượng cốt cán đã sử dụng mạng xã hội (Facebook, Youtube...) để móc nối, liên lạc, chỉ đạo, chuyển thông tin tài liệu giữa các đối tượng bên trong với các đối tượng bên ngoài. Sau khi liên lạc, các đối tượng đề phòng, cảnh giác, luôn tìm cách che giấu hành vi phạm tội.

Quán triệt phương châm “an ninh chủ động”, “đấu tranh, xử lý tổ chức phản động từ trong trứng nước”, không để các đối tượng có điều kiện tiếp tục tuyên truyền, lôi kéo phát triển lực lượng và lây lan sang nhiều địa bàn, ngày 4-9-2025, Giám đốc Công an tỉnh ký ban hành Kế hoạch tổ chức đấu tranh, xử lý hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đêga” trên địa bàn xã Ayun và Bờ Ngoong, nhằm đề ra phương án, bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức đấu tranh, xử lý triệt để hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đêga” dưới tên gọi “Bahnar Đêga Kon Kông” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác nghiệp vụ, phát hiện hoạt động chỉ đạo của FULRO lưu vong và số đối tượng cốt cán bên trong tuyên truyền, lôi kéo phục hồi FULRO, “Tin lành Đêga” dưới tên gọi “Bahnar Đêga Kon Kông”. Trên cơ sở đó, tập trung huy động lực lượng, phương tiện đấu tranh, xử lý; đến nay cơ bản đã xóa bỏ hoàn toàn hoạt động “Bahnar Đêga Kon Kông” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngày 7-9-2025, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng tổ chức toàn diện các biện pháp công tác, tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục và tổ chức mời làm việc đối với 8 đối tượng có hành vi vi phạm liên quan hoạt động “Bahnar Đêga Kon Kông”. Các đối tượng đã ăn năn hối cải, nhận thức hành vi vi phạm pháp luật, thành khẩn khai báo để nhận chính sách hoa hồng của Đảng, Nhà nước.

Theo Thượng tá Phạm Hồng Vinh - Phó Trưởng phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai), với sự quan tâm sâu sát của Bộ Công an cũng như lãnh đạo tỉnh Gia Lai, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, lực lượng; quá trình đấu tranh, xử lý số đối tượng liên quan đến “Bahnar Đêga Kon Kông” được thực hiện chủ động, nhanh chóng, quyết liệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chỉ từ ngày 8-11/9/2025 đã hoàn thành điều tra, khởi tố, thi hành lệnh bắt các bị can.

Cụ thể, trên cơ sở kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Rôh và Thông về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết” quy định tại khoản 1, Điều 116, Bộ luật Hình sự.

Các thủ tục, hồ sơ liên quan cũng đang được khẩn trương hoàn thành để đưa bị cáo Di (ở Mỹ), Đinh Yum (ở Thái Lan) ra xét xử vắng mặt về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết” theo quy định của pháp luật. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong tháng 6-2026. Gia Lai là địa phương thứ 2 (sau Đắk Lắk) đưa ra xét xử vắng mặt các bị cáo về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền 2 xã Ayun, Bờ Ngoong đã thành lập 8 tổ/94 cán bộ, đảng viên tham gia tuyên truyền, vận động ngay tại địa bàn. Trên cơ sở kết quả đấu tranh, khai thác các đối tượng, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh nội địa, Công an xã Ayun, Bờ Ngoong tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức phát động phong trào quần chúng, đưa toàn bộ đối tượng liên quan ra kiểm điểm trước dân và viết cam kết từ bỏ “Bahnar Đêga Kon Kông”, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Ngoài ra, nhằm chủ động trong công tác theo dõi, quản lý, huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong công tác cảm hóa, giáo dục giúp đỡ các đối tượng cốt cán tham gia “Bahnar Đêga Kon Kông”, Công an xã Ayun, Bờ Ngoong, KDang, Hra đã tham mưu và đề xuất đưa 22 đối tượng vào diện quản lý giáo dục FULRO tại cộng đồng.

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