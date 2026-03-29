Vào rừng trồng lan

Anh Lương chia sẻ: “Tôi vốn rất thích vào rừng và có tình cảm đặc biệt với loài hoa lan nên thường tự mày mò học cách trồng qua mạng xã hội. Trước đây, mỗi lần đi rừng thấy nhiều khu vực lan ngày càng thưa dần, tôi nghĩ nếu mang những cây lan bản địa vào trồng lại thì có thể góp phần giữ được vẻ đẹp tự nhiên của rừng.

Những cây lan tôi lựa chọn chủ yếu là các giống như hoàng nhạn, phi điệp tím… phù hợp với điều kiện sinh trưởng trong rừng”.

Không chỉ ở khu vực Phú Thiện, anh và nhóm bạn trẻ còn đến trồng lan tại những cánh rừng thuộc xã Ia Pa, Kông Chro, Chư A Thai… Mỗi chuyến đi thường có khoảng 5-10 người, chủ yếu là những bạn trẻ yêu thích khám phá thiên nhiên và quan tâm bảo vệ môi trường.

Bạn Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 2000, phường An Phú) bày tỏ: “Mỗi chuyến đi cùng anh Lương, chúng tôi cảm thấy hào hứng bởi đang góp một phần nhỏ để giữ gìn màu xanh, sắc hoa của rừng. Khi tự tay trồng một cây lan, tôi càng ý thức hơn về việc bảo vệ thiên nhiên”.

Nguồn lan giống được anh Lương mua tại địa phương, sau đó nhân giống thêm tại vườn lan của gia đình. Để tìm vị trí phù hợp cho cây phát triển, anh Lương và nhóm phải men theo triền dốc, băng qua suối nhỏ hoặc đi sâu vào rừng.

Những vị trí được lựa chọn thường là các thân cây lớn có nhiều rêu bám, độ ẩm ổn định và ánh sáng vừa phải. Tại đây, cây lan được ghép lên thân cây hoặc trồng trực tiếp dưới đất, ở những khoảng đất ẩm, có ánh sáng phù hợp, nhằm giúp cây sinh trưởng tốt.

Sau khi trồng trong rừng, anh Lương dùng dây rút đánh dấu vào thân cây để dễ nhận diện vị trí, trên dây còn gắn thẻ nhựa nhỏ ghi thông tin về người trồng và “Xin đừng lấy. Xin cảm ơn” nhằm nhắc nhở người đi rừng không mang cây đi nơi khác.

Những chuyến đi trồng lan của nhóm anh Lương dần thu hút sự quan tâm của nhiều người khi hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Ông Phạm Đắc Vịnh - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai - nhìn nhận: “Hoạt động trồng bổ sung các loài lan và cây bản địa của anh Lương cùng nhóm bạn trẻ góp phần phục hồi thảm thực vật tự nhiên. Chúng tôi hy vọng những việc làm này tiếp tục duy trì và lan tỏa, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng trong cộng đồng”.

(GLO)- Trekking là hình thức du lịch khám phá thiên nhiên bằng cách đi bộ xuyên rừng, leo núi. Theo một số nhóm du lịch trekking tại Gia Lai, những năm gần đây, số lượng bạn trẻ tham gia các chuyến trekking ngày càng tăng, đặc biệt vào dịp cuối tuần và mùa khô.

(GLO)- Cây cao su không chỉ mở ra việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, mà còn góp phần thiết yếu vào xây dựng cơ sở hạ tầng và củng cố quốc phòng-an ninh.

(GLO)- Hiện nay, các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Binh đoàn 15 đang sử dụng hơn 15 ngàn lao động, trong đó hơn 60% là người dân tộc thiểu số. Nhờ cây cao su mà người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

(GLO)- Trời còn tối mờ, gió biển rít từng cơn, những ghềnh đá ở Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) đã lác đác bóng người đi hái rong mứt. Biển động khiến nhiều người buộc phải quay lại bờ, nhưng vẫn có những ngư dân kiên trì bám đá, len lỏi theo con nước rút để tìm "lộc trời".

(GLO)- Podcast Gia Lai ngày mới (22-11) có những nội dung sau: Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai; đảm bảo công tác khám cấp cứu, an toàn cho bệnh nhân, nhân viên y tế trong mưa lũ; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông...

(GLO)-Mặc dù đảm nhiệm trọng trách lớn ở địa phương nhưng các đại biểu Quốc hội vẫn luôn dành thời gian về cơ sở để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân. Từ đó, họ đã kịp thời kiến nghị lên Quốc hội và Chính phủ hoạch định các chủ trương, chính sách phù hợp với địa phương. 

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực "lên đời" sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

Đường lớn đã thông, điện được thắp sáng sẽ "đánh thức" và mở ra những bước tiến dài về một tương lai tươi sáng cho người dân ở làng Canh Tiến - ngôi làng lâu nay "biệt lập" với thế giới bên ngoài.

(GLO)-6 năm qua, những người trẻ tham gia dự án Thư viện xanh đã tích cực vận động tài trợ sách, làm sản phẩm tái chế, trang trí điểm đọc… Từ đó, 8 thư viện đã hình thành, góp phần lan tỏa văn hóa đọc ở những nơi trẻ em còn nhiều thiệt thòi.

(GLO)- Sau 3 tháng hợp nhất, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng vận hành ổn định, hoạt động theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao rõ rệt hiệu lực quản lý và hiệu quả phục vụ nhân dân.

(GLO)-Trung thu đang đến gần, không khí tập luyện và làm lân ở một số nơi ở trở nên sôi nổi. Người tỉ mỉ chế tác từng chiếc đầu lân, người hăng say luyện tập, góp phần giữ gìn truyền thống và mang niềm vui đến cho thiếu nhi.