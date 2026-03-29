Anh Lương chia sẻ: “Tôi vốn rất thích vào rừng và có tình cảm đặc biệt với loài hoa lan nên thường tự mày mò học cách trồng qua mạng xã hội. Trước đây, mỗi lần đi rừng thấy nhiều khu vực lan ngày càng thưa dần, tôi nghĩ nếu mang những cây lan bản địa vào trồng lại thì có thể góp phần giữ được vẻ đẹp tự nhiên của rừng.

Những cây lan tôi lựa chọn chủ yếu là các giống như hoàng nhạn, phi điệp tím… phù hợp với điều kiện sinh trưởng trong rừng”.

Không chỉ ở khu vực Phú Thiện, anh và nhóm bạn trẻ còn đến trồng lan tại những cánh rừng thuộc xã Ia Pa, Kông Chro, Chư A Thai… Mỗi chuyến đi thường có khoảng 5-10 người, chủ yếu là những bạn trẻ yêu thích khám phá thiên nhiên và quan tâm bảo vệ môi trường.

Bạn Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 2000, phường An Phú) bày tỏ: “Mỗi chuyến đi cùng anh Lương, chúng tôi cảm thấy hào hứng bởi đang góp một phần nhỏ để giữ gìn màu xanh, sắc hoa của rừng. Khi tự tay trồng một cây lan, tôi càng ý thức hơn về việc bảo vệ thiên nhiên”.

Nguồn lan giống được anh Lương mua tại địa phương, sau đó nhân giống thêm tại vườn lan của gia đình. Để tìm vị trí phù hợp cho cây phát triển, anh Lương và nhóm phải men theo triền dốc, băng qua suối nhỏ hoặc đi sâu vào rừng.

Những vị trí được lựa chọn thường là các thân cây lớn có nhiều rêu bám, độ ẩm ổn định và ánh sáng vừa phải. Tại đây, cây lan được ghép lên thân cây hoặc trồng trực tiếp dưới đất, ở những khoảng đất ẩm, có ánh sáng phù hợp, nhằm giúp cây sinh trưởng tốt.

Sau khi trồng trong rừng, anh Lương dùng dây rút đánh dấu vào thân cây để dễ nhận diện vị trí, trên dây còn gắn thẻ nhựa nhỏ ghi thông tin về người trồng và “Xin đừng lấy. Xin cảm ơn” nhằm nhắc nhở người đi rừng không mang cây đi nơi khác.

Những chuyến đi trồng lan của nhóm anh Lương dần thu hút sự quan tâm của nhiều người khi hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Ông Phạm Đắc Vịnh - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai - nhìn nhận: “Hoạt động trồng bổ sung các loài lan và cây bản địa của anh Lương cùng nhóm bạn trẻ góp phần phục hồi thảm thực vật tự nhiên. Chúng tôi hy vọng những việc làm này tiếp tục duy trì và lan tỏa, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng trong cộng đồng”.