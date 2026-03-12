Mãn nhãn những màn so găng của các võ sĩ Muay tại phố núi

Giải đấu chính thức diễn ra từ ngày 3 đến 10-3 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh (phường Pleiku). Đây là lần thứ 2 Gia Lai đăng cai giải đấu này. Giải trở nên đặc biệt hơn khi các đoàn đều đang rốt ráo chuẩn bị cho sự kiện lớn nhất của ngành thể thao trong nước chỉ diễn ra 4 năm/lần là Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026.

Giải đã quy tụ gần 400 vận động viên (VĐV) đến từ 41 câu lạc bộ của 24 tỉnh, thành có phong trào muay phát triển mạnh trong cả nước. Không chỉ đông đảo, với tính chất quan trọng của giải đấu, các võ sĩ hàng đầu quốc gia đều tề tựu tại phố núi. Nhất là khi trong ngày khai màn, họ vinh dự nhận được Huân chương Lao động với những thành tích xuất sắc ở đấu trường thế giới và châu lục.

Phải kể đến những cái tên đã từng dậy sóng võ đài Muay thế giới như: Huỳnh Hà Hữu Hiếu, Hoàng Khánh Mai, Dương Đức Bảo, Trương Cao Minh Phát, Triệu Phương Thủy, Đào Đại Hải…

Và những cái tên ấy đã không làm phụ lòng người hâm mộ Muay tại phố núi với màn thể hiện đầy thuyết phục. Đơn cử như trận cầu của nữ võ sĩ từng nhiều năm vô địch thế giới là Huỳnh Hà Hữu Hiếu (TP. Hồ Chí Minh) cùng võ sĩ trẻ 20 tuổi Hoàng Khánh Mai (TP. Hà Nội) cũng từng lên ngôi vô địch thế giới năm 2025.

Cả 2 đã đụng độ nhau trong trận chung kết hạng cân 48 kg nữ lứa tuổi 17-40. Đây được xem là cuộc thư hùng trong mơ của làng muay Việt bởi 2 VĐV đại diện cho 2 thế hệ khi Hữu Hiếu so kè cùng đàn em ít hơn mình 7 tuổi.

3 hiệp đấu đã diễn ra với những màn ăn miếng trả miếng đầy căng thẳng và kịch tính. Hữu Hiếu với kinh nghiệm trận mạc dày dặn đã thể hiện bản lĩnh lì lợm hơn, trong khi Khánh Mai có lối đánh máu lửa, không ngại tung ra những cú đòn đẹp mắt. Chung cuộc, võ sĩ của TP. Hồ Chí Minh đã vượt qua đối thủ để giành huy chương vàng nhờ chấm điểm kỹ thuật.

Hay như màn thể hiện của Trương Cao Minh Phát (Tây Ninh) - võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành đai WBC Muay Thái thế giới trong trận chung kết hạng cân 63,5 kg lứa tuổi 17-40. Đối thủ của anh là Vũ Đình Sơn (Công an nhân dân) dù đã cố gắng cầm cự đến hiệp đấu thứ 3, song đành chịu thua knock-out trước sức mạnh vượt trội của đối phương.

Một võ sĩ khác cũng giành chiến thắng knock-out thuyết phục là Dương Đức Bảo (Tây Ninh) - từng giành huy chương vàng Giải Vô địch trẻ Muay thế giới, huy chương bạc SEA Games 33. Ở trận chung kết hạng cân 48 kg nam lứa tuổi 17-40, Đức Bảo đối mặt với võ sĩ chủ nhà Gia Lai là Võ Huy Hoàng.

Huy Hoàng là tuyển thủ quốc gia ở môn kickboxing, khi chuyển qua muay, anh có những thiệt thòi nhất định so với Đức Bảo. Dù di chuyển nhanh và liên tiếp tung ra những cú phản đòn, Huy Hoàng đã không chống cự được trước những cú lên gối uy lực của đối phương. Đây cũng chính là những đòn đánh khác biệt giữa kickboxing và muay. Do đó, võ sĩ người Gia Lai đã nhận thất bại trong cuối hiệp 1 với chấn thương ở vùng mạn sườn.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày diễn ra giải đấu, trên khán đài của Nhà thi đấu thể thao tỉnh có không ít những người hâm mộ muay theo dõi thường xuyên. Anh Nguyễn Văn Hùng (phường Diên Hồng) hồ hởi: “Tôi rất thích muay, cũng từng đi tập ở các câu lạc bộ và thường theo dõi các trận đấu trên mạng xã hội. Do đó khi giải đấu được tổ chức ngay tại Pleiku, tôi đã cố gắng thu xếp xem trực tiếp. Bầu không khí ở võ đài lúc nào cũng cuồng nhiệt, kịch tính khiến chúng tôi rất hứng thú”.

Trao đổi với phóng viên, bà Phan Thị Ngọc Linh - Tổng trọng tài giải - cho hay: Góp phần vào thành công của giải đấu năm nay là khâu chuẩn bị, tổ chức chu đáo và chuyên nghiệp của đơn vị chủ nhà Gia Lai. Từ cơ sở vật chất, an ninh, y tế đến các điều kiện phục vụ thi đấu đều được chuẩn bị rất tốt.