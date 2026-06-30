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E-magazine Chạy giữa dừa và biển

Tôi đến với “Coconut Sea Run Hoài Nhơn 2026” trước hết không phải vì 1 giải chạy. Tôi đến vì một dải cát. Đó là dải cát ở cửa An Dũ - nơi từng gây chú ý trên mạng xã hội sau đợt bão lũ cuối năm 2025.

Ở cuối nguồn Lại Giang, nơi dòng sông gặp biển Đông, thiên nhiên bất ngờ tạo nên một doi cát trắng kéo dài hàng cây số như nét vẽ phóng khoáng giữa màu xanh của nước. Từ những bức ảnh flycam chụp từ trên cao, tôi đã nhiều lần tự nhủ sẽ có ngày tìm đến nơi ấy.

Và rồi giải chạy mang cái tên rất lạ - “Dừa và Biển” - đã cho tôi cơ hội thực hiện mong muốn đó.

Đứng ở vạch xuất phát, nhìn dải cát kéo dài hun hút trước mặt, tôi có cảm giác mình sắp bước vào 1 hành trình khám phá hơn là tham gia 1 cuộc đua.

Dải cát An Dũ là kết quả của cuộc gặp gỡ bền bỉ giữa sông và biển. Qua năm tháng, phù sa từ thượng nguồn và những lớp sóng ngoài khơi đã cùng nhau vun đắp nên doi đất đặc biệt nằm giữa 2 vùng nước. Một bên là biển Đông rộng mở. Một bên là dòng Lại Giang hiền hòa.

Tiếng còi xuất phát vang lên. Những bước chân đầu tiên chạm xuống cát.

Chạy trên cát khó hơn tôi tưởng. Mỗi bước chân như bị giữ lại phía sau. Cát lún dưới đế giày, buộc cơ thể phải gắng sức nhiều hơn.

Nhưng chính sự nhọc nhằn ấy lại khiến tôi cảm nhận rõ hơn từng nhịp thở, từng nhịp tim và vẻ đẹp của cung đường đang mở ra trước mắt.

Có lúc tôi ngoái nhìn ra biển. Mặt nước xanh thẳm trải dài đến tận chân trời. Gió mang theo vị mặn đặc trưng của đại dương tạt vào mặt, vừa mát rượi vừa đầy sức sống.

Rồi có lúc tôi quay về phía sông. Dòng Lại Giang lặng lẽ trôi giữa đôi bờ xanh mát. Con sông ấy không bao la như biển nhưng mang trong mình ký ức của cả một vùng đất. Nó chở phù sa về bồi đắp đồng ruộng, chở theo những mùa cá tôm, những chuyến đò và biết bao câu chuyện mưu sinh của người dân xứ biển.

Nếu biển gợi cảm giác về những chân trời rộng mở thì dòng sông lại nhắc nhớ về nguồn cội. Và giữa 2 không gian ấy, tôi đang chạy. Không chỉ chạy giữa sông và biển, mà như đang chạy giữa 2 phần hồn cốt của vùng đất Hoài Nhơn.

Suốt hành trình, tôi nghĩ nhiều về cái tên “Coconut Sea Run”. Dừa và Biển - 2 hình ảnh thân thuộc đến mức tưởng như bình dị nhưng lại chứa đựng gần như đầy đủ bản sắc của vùng đất này.

Từ lâu, Hoài Nhơn đã nổi tiếng với những vườn dừa xanh ngút mắt. Cây dừa không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn hiện diện trong ký ức, trong nếp sinh hoạt và đời sống văn hóa của người dân.

Biển cũng vậy. Biển không chỉ là cảnh đẹp để ngắm nhìn. Biển là nguồn sống của hàng nghìn gia đình, là nơi những con tàu vươn khơi bám biển, là những mẻ lưới đầy khi bình minh lên, là sức vóc và khát vọng của cư dân miền sóng nước.

Nếu dừa là phần gốc rễ bền bỉ của đất liền thì biển là cánh cửa mở ra những chân trời xa. Có lẽ vì thế mà phường Hoài Nhơn đã chọn dừa và biển làm câu chuyện trung tâm cho lễ hội đầu tiên mang tên mình (Lễ hội Dừa và Biển Hoài Nhơn lần thứ I năm 2026, diễn ra từ ngày 17 đến 28-6 tại làng Búng).

Điều khiến tôi bất ngờ là sức hút của sự kiện. Từ sáng đến tối, dòng người vẫn nối nhau tìm về trải nghiệm, tham quan và thưởng thức những sản vật đặc trưng của địa phương.

Sức hấp dẫn ấy không đến từ những điều xa lạ, mà từ chính những gì vốn có: Những vườn dừa xanh, những làng chài ven biển, những sản vật địa phương và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Giữa không khí sôi động ấy, tôi chợt nhận ra Hoài Nhơn không chỉ đang tổ chức một lễ hội mùa hè. Xa hơn, địa phương đang từng bước chuyển những lợi thế sẵn có thành sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng.

Khi bước chân cuối cùng cán qua vạch đích, cảm xúc đọng lại trong tôi không chỉ là niềm vui hoàn thành một giải chạy.

Tôi nghĩ về một Hoài Nhơn đang tìm con đường phát triển từ chính những gì thuộc về mình: màu xanh của dừa, vị mặn của biển, dòng chảy của con sông quê và những giá trị đã nuôi dưỡng vùng đất này qua bao thế hệ.

Con đường ấy có thể còn dài. Nhưng giống như những bước chân trên cát hôm nay, chỉ cần đi đúng hướng, mỗi bước tiến sẽ đưa Hoài Nhơn đến gần hơn với một thương hiệu du lịch mang bản sắc riêng - một bản sắc được tạo nên từ dừa, từ biển và từ chính hồn cốt của vùng đất này.

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