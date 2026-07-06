Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

(GLO)- Trong 9 tổ chức Đảng vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2025, Đảng bộ xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) là điểm sáng với những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và cải cách hành chính.

Thành quả đó được tạo dựng từ tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

Đoàn kết tạo sức bật sau sáp nhập

Đảng bộ xã Canh Vinh được thành lập theo Quyết định số 1.929-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm 40 tổ chức đảng với 678 đảng viên. Theo ông Đinh Văn Thiếu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, thời điểm mới thành lập, địa phương phải đối mặt với không ít khó khăn do yêu cầu nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập.

Song, với tinh thần đoàn kết, chủ động thích ứng, Đảng bộ xã đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, tập trung lãnh đạo nhân dân triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH; đồng thời, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định (giai đoạn 1) nằm trên địa bàn xã Canh Vinh đã hoàn thành cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư các dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh: N.H

Sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo đã nhanh chóng mang lại kết quả. Năm 2025, xã hoàn thành và vượt toàn bộ 22/22 chỉ tiêu KT-XH. Tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 101,1% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước gần 88 tỷ đồng, vượt gần 62% so với dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%...

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong 6 tháng đầu năm nay. Hiện toàn xã có 60 doanh nghiệp (DN) hoạt động ổn định. Tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định đã có 9 DN đăng ký đầu tư, trong đó, 3 DN đi vào sản xuất.

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 135,2 tỷ đồng, bằng 84,8% dự toán, tạo nền tảng thuận lợi để địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển trong năm.

Những kết quả trên là minh chứng cho hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ xã trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức sau sáp nhập, khơi thông các nguồn lực phát triển và tạo nền tảng để địa phương tiếp tục bứt phá trong giai đoạn mới.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng phục vụ

Nếu những con số tăng trưởng phản ánh hiệu quả lãnh đạo trong phát triển KT-XH thì những mô hình cải cách hành chính hướng về cơ sở lại cho thấy rõ tinh thần đổi mới, lấy người dân làm trung tâm phục vụ của Đảng bộ xã Canh Vinh.

Ông Lương Thanh Cường - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Canh Vinh - cho biết, thay vì chỉ tập trung tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở, địa phương đã bố trí các điểm tiếp nhận tại thôn, làng để hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục trực tuyến. Hàng trăm hồ sơ thuộc các lĩnh vực đất đai, hộ tịch, bảo trợ xã hội... đã được tiếp nhận và giải quyết ngay tại thôn, làng.

Sau hơn 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Canh Vinh đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: N.H

Làng Canh Tiến là mô hình tiêu biểu. Cách trung tâm xã khoảng 30 km, giao thông khó khăn và chưa có mạng cáp quang internet nhưng người dân vẫn được tiếp cận thuận lợi các dịch vụ hành chính công.

UBND xã thành lập tổ công tác đặc biệt, trang bị máy tính cùng thiết bị phát sóng 4G đến làm việc trực tiếp tại làng.

Đồng thời, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã thường xuyên cử cán bộ về nhà văn hóa làng hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục như khai sinh, hộ tịch, chế độ hưu trí, cấp đổi sổ hộ nghèo...

“Trước đây, mỗi lần đi làm giấy tờ phải băng qua quãng đường đèo dài và nguy hiểm. Từ khi xã thành lập tổ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính ngay tại làng, bà con đỡ vất vả hẳn.

Các thủ tục như đăng ký khai sinh, cấp trích lục hộ tịch hay gia hạn sổ hộ nghèo… đều được thực hiện ngay tại chỗ, nhanh chóng và thuận tiện” - bà Đinh Thị Lá (người dân làng Canh Tiến) chia sẻ.

Nhờ những cách làm linh hoạt, từ ngày 1-7-2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã giải quyết đúng và trước hạn 99,7% hồ sơ thủ tục hành chính. Riêng năm 2025, chỉ số phục vụ người dân và DN của xã đạt 99,6 điểm, xếp loại xuất sắc, nằm trong nhóm 10 địa phương có chỉ số cao nhất toàn tỉnh.

Ông Đinh Văn Thiếu khẳng định, kết quả đó bắt nguồn từ việc Đảng bộ xã luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, tập trung xây dựng tổ chức đảng vững mạnh toàn diện để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Năm 2025, 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị xử lý kỷ luật.

“Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy dành cho Đảng bộ xã Canh Vinh là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Đây cũng là động lực để Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong chặng đường mới” - ông Thiếu nhấn mạnh.