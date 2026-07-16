Kỳ 2: Giữ vững trận địa tư tưởng từ cơ sở

(GLO)- Cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” không chỉ nhằm xử lý vi phạm pháp luật mà còn là hành trình giữ vững trận địa tư tưởng từ buôn làng đến không gian mạng. Sức mạnh của hệ thống chính trị và “thế trận lòng dân” giúp nhiều người nhận thức đúng đắn, góp phần giữ bình yên từ cơ sở.

Nhiều tác động tiêu cực

Từ một vài người tham gia ban đầu, hoạt động của “Bahnar Đêga Kon Kông” đã từng bước lan rộng ra nhiều địa bàn. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, có thời điểm số người bị tác động, lôi kéo tham gia lên đến khoảng 250 người tại 10 làng thuộc 4 xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Các đối tượng còn thu thập danh sách người tham gia để chuyển ra nước ngoài với số lượng hàng trăm người tại 16 làng thuộc 8 xã trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Phạm Hữu Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai gặp gỡ, động viên đối tượng từng tham gia sinh hoạt “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Điều đáng lo ngại là hoạt động của các đối tượng không đơn thuần mang màu sắc tôn giáo mà ẩn chứa âm mưu chính trị nguy hiểm. Dưới danh nghĩa “Bahnar Đêga Kon Kông”, các đối tượng tuyên truyền, kích động người dân tộc thiểu số từ bỏ sinh hoạt tôn giáo hợp pháp, từng bước tập hợp lực lượng nhằm đòi thành lập “tôn giáo riêng”, “nhà thờ riêng”, tiến tới phục vụ mưu đồ hình thành “nhà nước riêng” cho người Bahnar ở Tây Nguyên, tách khỏi khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự quản lý của Nhà nước Việt Nam.

Mặc dù chưa hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, song những hoạt động này đã tác động tiêu cực đến đời sống tư tưởng ở cơ sở, làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, khối đoàn kết dân tộc và đoàn kết tôn giáo. Nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là hoàn toàn có thể xảy ra.

Không chỉ vi phạm pháp luật, các hoạt động lôi kéo, kích động còn để lại những hệ lụy nặng nề đối với nhiều gia đình. Có trường hợp người tham gia bị xử lý theo quy định của pháp luật, khiến người thân phải sống trong lo lắng, sinh hoạt gia đình bị đảo lộn, lao động sản xuất bị ảnh hưởng, sự bình yên của buôn làng bị xáo trộn. Thực tế đó cho thấy âm mưu lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc luôn tiềm ẩn nguy cơ, không thể chủ quan, xem nhẹ.

Hệ thống chính trị cơ sở tích cực vào cuộc

Thực tiễn cho thấy, kết quả quan trọng nhất trong đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” ở Gia Lai không chỉ là phát hiện, xử lý các đối tượng cầm đầu mà quan trọng hơn là giữ vững được trận địa tư tưởng ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng, không để các đối tượng lợi dụng kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân.

Lực lượng Công an tranh thủ người có uy tín để tuyên truyền người dân không nghe, không tin tổ chức phản động FULRO.

Ngay từ khi xuất hiện các biểu hiện bất thường, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động nắm tình hình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát địa bàn; kịp thời định hướng thông tin, giải thích cho người dân hiểu rõ bản chất của cái gọi là “Bahnar Đêga Kon Kông”; đồng thời phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong đấu tranh, ngăn chặn. Tại các buôn làng xuất hiện hoạt động của “Bahnar Đêga Kon Kông”, cán bộ xã, lực lượng Công an, Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên xuống địa bàn gặp gỡ từng hộ dân, tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích.

Nhiều người từng tham gia các điểm nhóm đã dần nhận ra bản chất sai trái của tổ chức này, chủ động từ bỏ sinh hoạt trái phép, quay trở lại sinh hoạt cộng đồng bình thường. Ông Rôh, người từng giữ vai trò cốt của tổ chức này thừa nhận: “Tôi biết tôi đã sai rồi, nghe ông Di là không đúng. Theo “Bahnar Đêga Kon Kông” thành lập nhà nước riêng là sai rồi”.

Tương tự, ông Đinh Ngơih (ở làng Thoong Nha, xã Bờ Ngoong) từng tham gia sinh hoạt theo cái gọi là “Bahnar Đêga Kon Kông”, nay đã nhận rõ bản chất sai trái của tổ chức này. Ông chia sẻ: “Mình theo đạo không đúng, mình biết sai rồi nên bỏ cái đó, giờ chỉ lo làm ăn”.

Những câu chuyện như của ông Rôh hay ông Đinh Ngơih cho thấy, không phải ai tham gia các hoạt động trái pháp luật cũng xuất phát từ động cơ chống đối. Nhiều người bị lôi kéo do thiếu thông tin, thiếu hiểu biết pháp luật hoặc tin theo người quen trong cộng đồng.

Thực tiễn đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” cho thấy: Bên cạnh việc xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, việc giúp người dân nhận diện rõ bản chất sai trái của tổ chức này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi người dân hiểu đúng, tin đúng và hành động đúng thì các luận điệu xuyên tạc sẽ không còn môi trường để tác động, lôi kéo và phát triển.

Hiệu quả của công tác đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” không chỉ được đo bằng số đối tượng bị xử lý, mà còn được thể hiện ở việc củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; giúp người dân nhận diện rõ đúng - sai, không bị các thế lực xấu lợi dụng, lôi kéo.

Quan trọng hơn, qua thực tiễn đấu tranh đã tiếp tục khẳng định vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây chính là lực lượng nòng cốt từ cơ sở, góp phần phát hiện sớm, ngăn chặn từ xa các biểu hiện lợi dụng dân tộc, tôn giáo để chống phá, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng cuộc sống bình yên, đoàn kết, phát triển trong các buôn làng ở Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung.

Giữ vững trận địa tư tưởng từ cơ sở không chỉ là yêu cầu trước mắt trong đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”, mà còn là nhiệm vụ lâu dài để bảo vệ sự ổn định, phát triển bền vững của tỉnh Gia Lai. Khi lòng dân yên, niềm tin được củng cố và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững, mọi âm mưu chia rẽ, kích động của các thế lực thù địch đều sẽ bị ngăn chặn ngay từ khi mới manh nha.

Chủ động đấu tranh trên không gian mạng

Cùng với việc bám sát địa bàn cơ sở, trong những năm qua, tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng đấu tranh trên không gian mạng - nơi các đối tượng FULRO lưu vong triệt để lợi dụng để móc nối, chỉ đạo và tuyên truyền phát triển cái gọi là “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Theo kết luận điều tra vụ án cho thấy, các đối tượng ở Mỹ và Thái Lan thường xuyên sử dụng Facebook, Messenger để liên lạc, truyền đạt chỉ đạo, tổ chức các cuộc gọi video trực tiếp vào các điểm nhóm, đồng thời thu thập thông tin, hình ảnh, danh sách người tham gia để gửi ra nước ngoài phục vụ các hoạt động chống phá.

Trước thực tế đó, các lực lượng chức năng của tỉnh đã chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình trên không gian mạng; kịp thời phát hiện các tài khoản, hội nhóm và nội dung có dấu hiệu tuyên truyền sai trái, xuyên tạc, kích động tư tưởng ly khai dân tộc. Công tác rà soát, xác minh, thu thập chứng cứ điện tử được triển khai đồng bộ, góp phần làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng và phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh, xử lý theo quy định pháp luật.

Song song với việc phát hiện, ngăn chặn thông tin xấu độc, các cơ quan chức năng cũng tăng cường cung cấp thông tin chính thống, đẩy mạnh tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở; chủ động định hướng dư luận, giúp người dân nhận diện rõ bản chất của “Bahnar Đêga Kon Kông” và âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch.

Nhờ đó, nhiều thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc đã bị vô hiệu hóa ngay từ khi mới xuất hiện, không để lan rộng trong cộng đồng, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Lãnh đạo Phòng An ninh Nội địa (Công an tỉnh Gia Lai) chúc mừng bà con xã Ia Ko trở lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy.

Qua thực tiễn đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” một lần nữa cho thấy những quan điểm đúng đắn của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị tiếp tục được khẳng định sinh động trong cuộc sống. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thường xuyên, lâu dài của Đảng và hệ thống chính trị. Đây không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khi mỗi cán bộ, đảng viên là một hạt nhân tuyên truyền tích cực, mỗi người dân là một “người gác cửa” tỉnh táo trước thông tin sai trái, thù địch thì các âm mưu chống phá sẽ bị nhận diện, ngăn chặn từ sớm, không còn điều kiện để len lỏi, tồn tại và phát triển.

Chính sự chủ động của Gia Lai trên mặt trận này đã góp phần quan trọng vào việc nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ mất ổn định; không để các đối tượng lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, móc nối, hình thành tổ chức, phát triển lực lượng và chống phá từ bên trong.

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Cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” có thể đã ngăn chặn được một nguy cơ cụ thể, nhưng bài học để lại còn lớn hơn thế: Đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc không chỉ bằng pháp luật và các biện pháp nghiệp vụ, mà trước hết phải bằng việc củng cố niềm tin của nhân dân. Bởi nơi nào lòng dân vững, nơi đó trận địa tư tưởng của Đảng được bảo vệ vững chắc; nơi nào khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ gìn, nơi đó mọi âm mưu chia rẽ, kích động đều sẽ bị đẩy lùi.