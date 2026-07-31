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Gia Lai đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

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(GLO)- Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 (Khu vực II) tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc vào chiều 31-7. Gia Lai đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích.

Hội thi do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức; quy tụ 47 thí sinh là báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ 17 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và 4 đảng ủy trực thuộc Trung ương, gồm: Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương.

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Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu bế mạc hội thi. Ảnh: Trọng Lợi

Dự lễ bế mạc có các đồng chí: Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Hội thi; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức Hội thi; Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

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Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (bên trái) và đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bên phải) trao chứng nhận và tặng hoa chúc mừng thí sinh Vũ Lý Huỳnh - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đạt giải nhất hội thi. Ảnh: Trọng Lợi

Theo Ban Tổ chức, Hội thi năm nay có chất lượng chuyên môn cao. Các thí sinh chuẩn bị công phu, bám sát chủ đề, thể hiện kiến thức vững vàng, kỹ năng thuyết trình tốt, lập luận chặt chẽ, biết liên hệ thực tiễn và ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền. Nhiều bài dự thi có giá trị tham khảo, góp phần nâng cao chất lượng công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên. Tuy nhiên, một số thí sinh phân bổ thời gian chưa hợp lý, nội dung trình bày dàn trải, phần trả lời câu hỏi chưa thật sự cô đọng và vượt thời gian quy định.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 31 giải khuyến khích. Giải nhất thuộc về thí sinh Vũ Lý Huỳnh - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Trong số các thí sinh đạt giải, tỉnh Gia Lai có thí sinh Trần Thị Ngọc Hà - Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Lơ Pang đạt giải nhì; 2 thí sinh Nguyễn Ngọc Phương Thảo - Cán bộ Công an xã Kbang và Giáp Văn Dũng - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Al Bá đạt giải khuyến khích.

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Thí sinh Trần Thị Ngọc Hà, Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Lơ Pang (thứ tư bên phải) đạt giải nhì hội thi. Ảnh: Trọng Lợi

Theo quy định của Hội thi, 16 thí sinh đạt giải nhất, nhì và ba sẽ được lựa chọn tham dự vòng Chung khảo toàn quốc.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - đánh giá: Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực II diễn ra thành công, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Hội thi không chỉ là diễn đàn để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, còn góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp sớm đi vào cuộc sống.

Đồng chí Phan Xuân Thủy ghi nhận, biểu dương sự quan tâm của các tỉnh ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Trung ương trong công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc và chất lượng chuyên môn của các thí sinh.

Đồng thời, đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ, kỹ năng, đổi mới phương pháp tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng hiệu quả.

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Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (bên trái) tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: Trọng Lợi

47 thí sinh tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

(GLO)- 47 báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 17 tỉnh, thành phố phía Nam tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 (Khu vực II) tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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