Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 6 trọng tâm của công tác đối ngoại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để đưa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn ngành Ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm

Tự tin nhưng không chủ quan, mạnh dạn nhưng không phiêu lưu

Sáng 1.8, phát biểu tại phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đại hội XIV của Đảng đã đề ra đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn mới: Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị khóa XIII về hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIV đã xác định rõ những chủ trương lớn; Ban Chỉ đạo T.Ư về đối ngoại và hội nhập quốc tế đã được thành lập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đánh giá kết quả từ sau Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, có việc vượt ngoài dự báo thông thường, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế vẫn được triển khai chủ động.

"Tình hình càng phức tạp càng phải bình tĩnh, chủ động, tuyệt đối không co lại; tự tin nhưng không chủ quan, mạnh dạn nhưng không phiêu lưu, mềm dẻo mà giữ vững nguyên tắc. Mở rộng hợp tác đồng thời củng cố tự chủ chiến lược, nội lực và khả năng chống chịu", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

6 nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại

Để đưa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn ngành ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược. Nghiên cứu đi trước một bước, giúp lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhận biết sớm xu hướng, thời cơ, nguy cơ, không để bất ngờ về chiến lược; tập trung vào những vấn đề tác động trực tiếp, lâu dài đến an ninh và phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị

Thứ hai, làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại. Các khuôn khổ quan hệ đã thiết lập, nâng cấp phải được cụ thể hóa bằng chương trình hành động và dự án có kết quả đo đếm được; nâng cấp quan hệ là mở ra một chặng đường mới.

Thứ ba, đưa ngoại giao phục vụ phát triển đi vào chiều sâu, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Ưu tiên tranh thủ nguồn lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài; thu hút có chọn lọc dự án công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, năng lượng sạch, nông nghiệp hiện đại, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ tư, nâng tầm đối ngoại đa phương và triển khai hội nhập quốc tế toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Tiếp tục phát huy vai trò tại Liên Hiệp Quốc, ASEAN, APEC, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Kông; đóng góp vào việc gìn giữ hòa bình, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Việc đăng cai Năm APEC 2027 phải được chuẩn bị từ sớm về nội dung, sáng kiến, vật chất, nhân lực và vận động sự ủng hộ. Triển khai Nghị quyết số 59 gắn hội nhập quốc tế với hoàn thiện thể chế, nâng cao nội lực.

Toàn cảnh Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33
Toàn cảnh Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Thứ năm, đổi mới mạnh mẽ cơ chế phối hợp, kiểm tra và tổ chức thực hiện, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn. Ban Chỉ đạo T.Ư về đối ngoại và hội nhập quốc tế phát huy vai trò chỉ đạo chiến lược và điều phối thống nhất.

Bộ Ngoại giao với trách nhiệm cơ quan thường trực làm tốt tham mưu, tổng hợp, điều phối, đôn đốc, chủ động phát hiện những vấn đề còn vướng mắc và đề xuất cách tháo gỡ. Trong đó, phát huy vai trò của cơ chế liên ngành, vai trò của người đứng đầu và xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về điều ước, thỏa thuận và cam kết quốc tế.

Thứ sáu, đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh và ngành Ngoại giao
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh và ngành Ngoại giao

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu làm tốt từ tuyển chọn, đào tạo, đánh giá đến bố trí, sử dụng, lấy phẩm chất, năng lực và kết quả công việc làm thước đo; sớm hình thành đội ngũ chuyên gia giỏi về những địa bàn trọng yếu và lĩnh vực mới.

Về nội dung thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hội nghị làm rõ 3 vấn đề: những biến động lớn của thế giới đến năm 2030 tác động thế nào đến mục tiêu phát triển và bảo vệ Tổ quốc; nhiệm vụ nào trong Nghị quyết số 06, Nghị quyết số 59 và nghị quyết sắp tới về người Việt Nam ở nước ngoài phải ưu tiên; làm gì để chuyển khuôn khổ quan hệ, cam kết và thỏa thuận quốc tế thành thị trường, dự án, công nghệ, nguồn nhân lực và năng lực mới.

Về kết quả, hội nghị phải tạo ra sản phẩm cụ thể: xác định nhiệm vụ ưu tiên, tiến độ và trách nhiệm trong triển khai 3 nghị quyết về đối ngoại và hội nhập quốc tế nêu trên; đẩy mạnh triển khai các điều ước, thỏa thuận và dự án quan trọng còn chậm; xác định thị trường, dự án, công nghệ, đối tác và nguồn nhân lực cần tập trung; đóng góp vào sơ kết thực hiện Nghị quyết số 59 và chuẩn bị Chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới.

Theo Đậu Tiến Đạt (TNO)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Học Bác bằng thực hành, nêu gương

Học Bác bằng thực hành, nêu gương

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới nhấn mạnh bước chuyển từ học tập, làm theo Bác sang thực hành và nêu gương bằng những việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ cuối: Khi mỗi buôn làng là một "pháo đài"

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Vụ việc “Bahnar Đêga Kon Kông” cho thấy các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá. Thực tiễn ở Gia Lai cho thấy: Khi lòng dân vững, niềm tin bền chặt và mỗi buôn làng trở thành “pháo đài” đoàn kết thì mọi âm mưu chia rẽ đều sẽ thất bại.

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Cuộc vận động đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ dân đã thay đổi tập quán sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, biết tiết kiệm, chủ động phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Trong 9 tổ chức Đảng vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2025, Đảng bộ xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) là điểm sáng với những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và cải cách hành chính.

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần bắt đầu từ cơ sở. Bằng uy tín và trách nhiệm, già làng, trưởng thôn đang phát huy vai trò “cánh tay nối dài”, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”.

Dân vận khéo - “chìa khóa” của công tác giải phóng mặt bằng

Dân vận khéo - “chìa khóa” của công tác giải phóng mặt bằng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Thực tiễn ở nhiều địa phương cho thấy, khi chính quyền làm tốt công tác dân vận, công khai chính sách, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, nhiều vướng mắc, nhất là giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ, tạo đồng thuận để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Chiều 29-6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước.

Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2026

Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2026

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Chiều 29-6, tại Hà Nội, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026: Luyện kỹ năng, rèn bản lĩnh

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026: Luyện kỹ năng, rèn bản lĩnh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Diễn ra trong thời gian 1 ngày, Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026 là một đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa, tạo cơ hội để đội ngũ cán bộ cơ sở được cọ xát, thể hiện kỹ năng tuyên truyền miệng cũng như bản lĩnh, lập trường của mình.

“Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ cuối: Để chặt đứt “vòi bạch tuộc”

E-magazine “Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ cuối: Để chặt đứt “vòi bạch tuộc”

Emagazine

(GLO)- Không chỉ riêng “Bahnar Đêga Kon Kông”, “Tin lành Đêga” còn có những biến tướng khác, lén lút xâm nhập, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua. Để chặt đứt “vòi bạch tuộc” này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với những giải pháp quyết liệt, bài bản, căn cơ.

“Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để

E-magazine “Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ 2: Xóa bỏ “Bahnar Đêga Kon Kông”

Emagazine

(GLO)- Trên cơ sở nhận diện đúng bản chất của tổ chức phản động và đánh giá chính xác tình hình, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng, phương tiện đấu tranh, xử lý; đến nay cơ bản đã xóa bỏ hoàn toàn hoạt động “Bahnar Đêga Kon Kông” trên địa bàn tỉnh.

null