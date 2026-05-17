Gia Lai giữ vững niềm tin với Bác

(GLO)- Tháng 5, cả nước thành kính hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng thời điểm, các thế lực thù địch, phản động lại gia tăng các luận điệu xuyên tạc. Ở Gia Lai, câu trả lời đanh thép nhất trước mọi sự bịa đặt không chỉ là lý lẽ, mà còn là sự thật lịch sử và lòng dân ngày càng bền chặt.

Nhận diện đúng âm mưu xuyên tạc

Trong những ngày tháng 5 này, khi nhân dân cả nước tưởng nhớ Bác Hồ bằng lòng kính yêu và biết ơn sâu nặng, trên một số nền tảng mạng xã hội lại xuất hiện nhiều thông tin xấu, độc. Chúng cắt ghép hình ảnh, trích dẫn tư liệu rời rạc, dựng chuyện đời tư, bóp méo động cơ Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, phủ nhận giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nguy hiểm hơn, các luận điệu ấy thường được ngụy trang dưới vỏ bọc “nghiên cứu”, “phản biện”, “giải mật lịch sử”… để đánh lừa người đọc, nhất là một bộ phận thanh thiếu niên ít điều kiện kiểm chứng thông tin.

﻿Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành tại phường Quy Nhơn. Ảnh: Mai Lâm

Cần nói rõ: bản chất của những luận điệu đó không phải là tìm kiếm sự thật, mà là đánh tráo sự thật; không phải nghiên cứu lịch sử, mà là lợi dụng lịch sử để chống phá hiện tại, phủ nhận con đường phát triển của đất nước và của Gia Lai hôm nay.

Chúng biết Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp của dân tộc Việt Nam, là điểm hội tụ của lòng yêu nước, ý chí độc lập, đạo đức cách mạng và niềm tin của nhân dân. Vì vậy, mọi luận điệu xuyên tạc về Bác không chỉ nhằm bôi nhọ một lãnh tụ. Sâu xa hơn, đó là âm mưu tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng, chia rẽ Đảng với nhân dân, chia rẽ các dân tộc, làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhưng lịch sử không thể bị bóp méo bằng vài đoạn cắt ghép. Sự thật không thể bị phủ nhận bằng những lời suy diễn. Nếu Hồ Chí Minh không tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, cách mạng Việt Nam khó có thể vượt qua bế tắc của các phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Nếu tư tưởng Hồ Chí Minh không có sức sống, tư tưởng ấy không thể soi đường cho dân tộc ta giành độc lập, thống nhất đất nước, tiến hành đổi mới và hội nhập.

Nếu hình ảnh Bác chỉ là “biểu tượng tuyên truyền” như các luận điệu sai trái rêu rao, làm sao hàng triệu người dân Việt Nam, trong đó có đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai, lại gìn giữ ảnh Bác, lời Bác như điểm tựa tinh thần qua những năm tháng kháng chiến gian khổ.

Ở Gia Lai, niềm tin với Bác là ký ức sống trong từng buôn làng, từng căn cứ cách mạng, từng câu chuyện về cán bộ bám dân, dân nuôi giấu cán bộ, bộ đội dựa vào dân để chiến đấu. Trong kháng chiến, nhiều cá nhân, gia đình và tổ chức cất giữ ảnh Bác như báu vật; nhắc đến Bác bằng tình cảm thân thương “Bok Hồ”; coi lời Bác là nguồn động viên để bám làng, giữ đất, chống âm mưu chia rẽ dân tộc, tin theo cách mạng. Chính thực tiễn ấy là bằng chứng sinh động bác bỏ mọi luận điệu phủ nhận, xuyên tạc về Bác.

Giữ mạch nguồn niềm tin với Bác

Trong không gian Gia Lai mới, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện diện không chỉ ở tượng đài, quảng trường, bảo tàng, tên đường, tên trường học. Sâu xa hơn, đó là mạch nguồn lịch sử tư tưởng nối từ miền biển đến đại ngàn, từ Quy Nhơn - Bình Khê đến Pleiku, từ chí hướng cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành đến tư tưởng đại đoàn kết các dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ khoảng tháng 5/1909 - 8/1910, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc vào nhận chức Tri huyện Bình Khê, Nguyễn Tất Thành cũng theo chân cha. Trong thời gian ở Quy Nhơn, Bình Khê… Người đã sống, học tập, quan sát đời sống cực khổ, lầm than của nhân dân, từ đó bồi đắp thêm tình thương dân, ý thức về thân phận người dân mất nước và khát vọng tìm một con đường mới để cứu nước, cứu dân.

Từ truyền thống gia đình, từ tấm gương cụ Nguyễn Sinh Sắc thương dân, trọng dân, bênh vực dân nghèo, Nguyễn Tất Thành sớm hun đúc một nhân cách lớn: yêu nước sâu sắc, thương dân vô hạn, không cam chịu nô lệ và luôn tìm lời giải cho vận mệnh dân tộc bằng trí tuệ, bản lĩnh và hành động.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku. Ảnh: Minh Châu

Nếu Quy Nhơn, Bình Khê gợi nhớ bước chuẩn bị của chí hướng cứu nước, thì Pleiku là nơi tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh tỏa sáng bằng một dấu mốc đặc biệt. Ngày 19-4-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku.

Trong bối cảnh thực dân tìm cách chia rẽ dân tộc, dựng lên các xứ “tự trị”, Người khẳng định: Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau.

Lời Bác năm ấy là lời của lãnh tụ, nhưng cũng là chân lý của lòng dân. Đối với Gia Lai hôm nay, đó vẫn là bài học nóng hổi: Càng mở rộng không gian phát triển, càng phải giữ vững đoàn kết; càng đa dạng về địa bàn, dân tộc, văn hóa, tôn giáo, càng phải lấy nhân dân làm gốc; càng đứng trước tác động phức tạp của mạng xã hội, càng phải củng cố niềm tin bằng sự thật, bằng giáo dục lịch sử, bằng hành động nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Chính mạch nguồn ấy làm cho niềm tin của đồng bào các dân tộc Gia Lai với Bác có chiều sâu riêng. Niềm tin ấy không cảm tính, không rời rạc, mà được nối tiếp từ dấu chân Nguyễn Tất Thành ở miền biển đến thư Bác gửi đồng bào các dân tộc trên cao nguyên; từ tình thương dân đến đường lối cách mạng; từ khát vọng cứu nước đến khát vọng xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Lấy thực tiễn để bác bỏ luận điệu xuyên tạc

Phản bác các luận điệu xuyên tạc về hình ảnh và tư tưởng Hồ Chí Minh không thể chỉ dừng ở việc phê phán cái sai. Quan trọng hơn là làm sáng rõ cái đúng, cái thật, cái đang hiện diện trong đời sống hôm nay. Với Gia Lai, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được đo bằng kết quả cụ thể: Đảng bộ trong sạch, vững mạnh hơn; chính quyền gần dân hơn; cán bộ trách nhiệm hơn; đời sống nhân dân được chăm lo tốt hơn; khối đoàn kết các dân tộc được củng cố bền chặt hơn.

Sau sáp nhập, Gia Lai bước vào không gian phát triển mới, rộng lớn hơn, đa dạng hơn, nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức. Đó là không gian của rừng và biển, cao nguyên và đồng bằng, đô thị và biên giới, cảng biển và di sản văn hóa, truyền thống cách mạng và khát vọng vươn lên. Trong không gian ấy, tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, tuyên giáo, dân vận, trọng dân, gần dân, vì hạnh phúc nhân dân càng có giá trị định hướng sâu sắc.

Từ lời Bác dạy về đoàn kết, Gia Lai tiếp tục chăm lo tốt hơn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng căn cứ cách mạng; không để ai bị bỏ lại phía sau. Từ lời Bác dạy về tuyên giáo và dân vận, hệ thống chính trị phải sát cơ sở, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin; giải quyết việc của dân nhanh hơn, kịp thời hơn, nhân văn hơn. Từ phong cách nêu gương của Người, mỗi cán bộ, đảng viên phải nói đi đôi với làm, chống hình thức, chống xa dân, chống vô cảm trước khó khăn của dân.

Đó cũng là yêu cầu đặt ra trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chính quyền cấp tỉnh sẽ kiến tạo, điều phối, tháo gỡ điểm nghẽn; cấp xã, phường phải thật sự gần dân, phục vụ dân, xử lý hiệu quả công việc hằng ngày của dân. Khi cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo tồn văn hóa, giữ vững quốc phòng - an ninh đều hướng về người dân, thì tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ được hiện thực hóa bằng kết quả cụ thể.

Vì vậy, đấu tranh phản bác xuyên tạc Bác trên địa bàn Gia Lai hôm nay phải gắn chặt với xây dựng niềm tin từ cơ sở. Mỗi bài viết đúng, mỗi buổi sinh hoạt chi bộ thiết thực, mỗi câu chuyện đẹp về học Bác, mỗi mô hình dân vận hiệu quả, mỗi cán bộ tận tụy với dân, mỗi công trình phục vụ dân sinh đều là một “luận cứ sống” chống lại sự bịa đặt. Bảo vệ Bác, vì thế, trước hết phải bằng trách nhiệm với dân, đạo đức công vụ, kết quả phát triển và sự trong sạch của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Gia Lai bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc về Bác bằng sự thật lịch sử, bằng lòng dân và bằng thực tiễn phát triển hôm nay. Hình ảnh và tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành mạch nguồn tinh thần bền chặt của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. Giữ mãi niềm tin với Bác là giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, kiên định mục tiêu phát triển vì nhân dân. Đó là câu trả lời thuyết phục nhất trước mọi âm mưu xuyên tạc, chia rẽ và phủ nhận con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.