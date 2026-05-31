CUỘC CHIẾN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG KHÔNG GIAN MẠNG:

Xây “thành lũy” niềm tin từ buôn làng - Kỳ 2: Dựng “lá chắn” từ cơ sở

PHƯƠNG DUNG NGUYỄN HÂN MAI HOÀNG
(GLO)- Đấu tranh trên không gian mạng sẽ khó hiệu quả nếu đời sống người dân chưa được chăm lo thực chất. Khi niềm tin được vun đắp từ đời sống hằng ngày, đó cũng là “lá chắn” vững vàng trước thông tin xấu độc.

Ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bắt đầu từ những việc rất cụ thể như hướng dẫn sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, làm đường vào buôn làng, hay kiên nhẫn trả lời từng tin nhắn của người dân…

Giữ kết nối Đảng với dân, với buôn làng

Ngồi dưới mái nhà rông thôn T6 (xã Ân Tường), nghe giọng nói mộc mạc của những đảng viên người Bahnar, mới thấy bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cơ sở là giữ niềm tin từng ngày bằng những việc làm rất nhỏ.

Sau thời điểm sáp nhập tỉnh, xã từ tháng 7-2025, địa bàn miền núi trở nên rộng hơn, kéo theo áp lực trong quản lý đảng viên và duy trì sinh hoạt chi bộ. Nhưng cũng chính trong bối cảnh ấy, nhiều tổ chức cơ sở Đảng bắt đầu thay đổi cách làm để thích nghi với chuyển đổi số đang len sâu vào từng buôn làng.

Chi bộ thôn T6 (xã Ân Tường) có 40 đảng viên, phần lớn là người Bana, việc triển khai “Sổ tay đảng viên điện tử” lúc đầu không hề dễ dàng. Nhiều đảng viên lớn tuổi vốn quen đi rẫy từ sáng đến tối, chiếc điện thoại trước nay chủ yếu để nghe gọi, nay phải tập thao tác điểm danh, nhận tài liệu, phản hồi ý kiến trên hệ thống điện tử.

Buổi sinh hoạt chi bộ hôm ấy diễn ra chậm hơn thường lệ. Sau phần quán triệt nghị quyết, các đảng viên trẻ lại ngồi sát bên những đảng viên lớn tuổi để hướng dẫn thao tác mở ứng dụng, đọc tài liệu, gửi phản hồi trên điện thoại.

Ông Đinh Văn Lên (73 tuổi; già làng, người có uy tín của thôn T6) vừa bấm điện thoại vừa cười: “Trước giờ cái này mình chỉ để nghe gọi thôi, giờ Đảng cũng ở trong điện thoại rồi!”.

Ông Đinh Văn Pấy (bìa trái) - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn T6 (xã Ân Tường) hướng dẫn đảng viên nhận diện thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Ảnh: N.H

Ông Đinh Văn Pấy - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn T6 - cho biết, thôn hiện có 152 hộ với 528 nhân khẩu, chủ yếu là người Bahnar. Sau thời gian triển khai, đến nay 100% đảng viên trong chi bộ đã sử dụng cơ bản phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chi ủy phân công các đảng viên trẻ trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho lớp đảng viên đi trước trong từng buổi sinh hoạt.

“Thông qua phần mềm, các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của xã được triển khai đầy đủ đến từng đảng viên; đồng thời lồng ghép tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác trước thông tin sai lệch, xấu độc trên mạng xã hội” - ông Pấy nói.

Điều đáng chú ý là chuyển đổi số ở cơ sở lúc này không chỉ dừng ở ứng dụng công nghệ, mà còn là nỗ lực giữ sự kết nối liên tục, bền chặt giữa tổ chức Đảng với đảng viên, giữa chính quyền với người dân.

“Lá chắn” vững chắc nhất là niềm tin của người dân

Trong nhiều năm qua, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là địa bàn mà các đối tượng xấu tìm cách lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, đất đai, đời sống khó khăn để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết.

Nhưng thực tế ở cơ sở cũng cho thấy rõ, nơi nào cán bộ gần dân hơn, giải quyết kịp thời vấn đề dân sinh tốt hơn, nơi đó niềm tin xã hội bền hơn và thông tin sai lệch cũng khó len vào.

Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Kim Sơn Đinh Văn Vinh nhìn nhận: Lý luận sẽ khó thuyết phục nếu bụng dân còn đói. Cách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thuyết phục nhất chính là làm cho cuộc sống của nhân dân ngày một tốt đẹp hơn.

Ngày nay, ở nhiều địa bàn, những con đường đất lầy lội đã được bê tông hóa; điện lưới quốc gia thắp sáng mái nhà; nước sạch thay cho cảnh gùi nước từ suối xa. Những mô hình nuôi heo đen bản địa, hỗ trợ bò sinh sản từng bước tạo sinh kế ổn định cho người dân…

Khi người dân nhìn thấy sự thay đổi ngay trước ngõ nhà mình, ngay trong gian bếp của mình, họ sẽ tự nhận ra giá trị của chủ trương, chính sách. Không có lời phản bác nào thuyết phục bằng thực tiễn, và không có “lá chắn” nào vững chắc hơn niềm tin của dân.

Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Kim Sơn trao đổi với già làng Đinh Sinh về nhận diện các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Ảnh: N.H

Ở tuổi 87, già làng Đinh Sinh (thôn T2, xã Kim Sơn) dù đôi chân đã chậm nhưng vẫn đều đặn tham gia sinh hoạt chi bộ, họp làng rồi tranh thủ nhắc bà con cảnh giác trước những thông tin thất thiệt trên mạng xã hội.

“Phải giải thích rõ cho dân hiểu đâu là thông tin đúng, đâu là tà đạo để không ai bị kẻ xấu lợi dụng” - già Sinh nói.

Sự vào cuộc của những người uy tín như già Sinh kết hợp với sự minh bạch của chính quyền đã tạo nên một vòng vây ngăn chặn hiệu quả những luồng thông tin xấu độc.

Tinh thần ấy cũng là điều Nghị quyết số 35-NQ/TW nhấn mạnh khi xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải gắn chặt giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược và lâu dài.

Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục đặt trọng tâm vào giảm nghèo bền vững, phát triển hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác dân vận và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây cũng là nền tảng xã hội quan trọng để củng cố niềm tin của người dân trước những tác động phức tạp trên không gian mạng.

Những ngày này, tại xã biên giới Ia Chia, các thành viên Tổ công nghệ số của Đồn Biên phòng Ia Chia đều đặn xuống từng làng hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, quét mã QR để gửi tin báo tố giác tội phạm hoặc tiếp cận thủ tục hành chính.

Không chỉ hỗ trợ kỹ năng số, BĐBP còn tranh thủ nhắc bà con cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới trên mạng xã hội, nhất là các hình thức giả danh công an, ngân hàng hay cơ quan nhà nước để dụ người dân chuyển tiền.

Ở Ia Hrung, mô hình “Chủ nhật về làng” của lực lượng Công an xã suốt gần 2 năm qua cũng trở thành một cách dân vận gần dân.

Thay vì ngồi chờ người dân lên trụ sở, cán bộ trực tiếp xuống làng gặp gỡ, nghe phản ánh từ chuyện giấy tờ, an ninh trật tự đến những thông tin thất thiệt vừa xuất hiện trên mạng xã hội.

Thiếu tá Trần Huy Hoàng - Phó Trưởng Công an xã - bày tỏ: Điều quan trọng nhất mà mô hình tạo ra chính là sự tin tưởng của người dân. Khi người dân cần, lực lượng phải có mặt kịp thời, không để chậm trễ.

Tổ công nghệ số của Đồn Biên phòng Ia Chia (xã Ia Chia) hướng dẫn người dân làm quen công nghệ số. Ảnh: ĐVCC

Không gian mạng đang mở ra cả cơ hội lẫn thách thức. Nếu thông tin xấu độc có thể len vào buôn làng qua mạng xã hội và chiếc điện thoại thông minh, thì những giá trị tích cực của cộng đồng cũng có thể lan tỏa theo cách chưa từng có.

Ở một góc khác của buôn làng, Nay H’Gơly (sinh viên năm nhất ngành Giáo dục Mầm non, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) lại chọn cách đưa văn hóa địa phương lên TikTok bằng những video đời thường về món ăn, tiếng cồng chiêng, sinh hoạt của người Jrai. Kênh “MeiNur ở Pleiku” hiện có gần 5.000 lượt theo dõi; một video đạt gần 1 triệu lượt xem.

Đó cũng là cách giữ “trận địa” trên không gian mạng bằng chính tiếng nói chân thực và giá trị văn hóa của cộng đồng. Bởi trong cuộc cạnh tranh niềm tin hiện nay, nếu thông tin tích cực và những câu chuyện thật của buôn làng không hiện diện đủ mạnh trên mạng xã hội, thì khoảng trống ấy rất dễ bị lấp đầy bởi nội dung độc hại hoặc xuyên tạc.

“Phủ xanh” thông tin tích cực từ cơ sở

Ân Tường là một trong những xã nòng cốt về chuyển đổi số của tỉnh. Thời gian qua, địa phương tập trung đầu tư hạ tầng, tổ chức Ngày hội chuyển đổi số và phát động phong trào xây dựng “Gia đình số”.

Phó Chủ tịch UBND xã Phạm Minh Hùng cho biết: “Địa phương lấy việc lan tỏa thông tin tích cực làm nền tảng để góp phần ổn định dư luận, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

Đoàn viên, thanh niên xã Ân Tường hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm trên điện thoại thông minh. Ảnh: N.H

Giữ niềm tin bằng chăm lo đời sống dân sinh

Đảng bộ xã Kim Sơn có 462 đảng viên sinh hoạt tại 12 chi bộ thôn; riêng 5 chi bộ thuộc xã Bok Tới (cũ) có 176 đảng viên, 100% là người Bana và H’re.

Nhờ đầu tư hạ tầng và triển khai hiệu quả các chương trình giảm nghèo, đời sống người dân từng bước cải thiện. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoàng Quốc Tuấn cho biết, địa phương đang tập trung lan tỏa thông tin tích cực trên mạng xã hội, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân.

