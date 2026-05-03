Cảnh giác tình trạng lợi dụng AI để xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng

(GLO)- Trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ tạo ra nhiều tiện ích. Tuy nhiên, không ít đối tượng xấu đã lợi dụng AI để tạo ra những thông tin giả với mục đích xuyên tạc, bịa đặt, chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh), thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều tài khoản đăng tải các hình ảnh được tạo dựng bởi AI với mục đích xuyên tạc, chống phá. Trong đó có một số đối tượng quê quán tại Gia Lai, hiện sống lưu vong ở nước ngoài như Thái Lan, Mỹ…

Ksor Non là một trong những đối tượng thường xuyên đăng bài viết chống phá trên mạng xã hội Facebook. Ảnh chụp màn hình

Đơn cử như tài khoản Ksor Non của đối tượng Ksor Non - quê quán tại buôn Đoàn Kết, xã Ia Rsai, hiện đang trốn tránh pháp luật tại Thái Lan. Đây là đối tượng từng bị cơ quan chức năng tại huyện Krông Pa (cũ) xử lý về hành vi hủy hoại rừng.

Sau khi vượt biên trốn qua Thái Lan, đối tượng đã sử dụng tài khoản có hơn 11.000 người theo dõi của mình để đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc, chống phá. Đối tượng lợi dụng AI để tạo ra các hình ảnh, video AI chửi bới chính quyền, chia rẽ mối đoàn kết giữa các dân tộc, gây hiểu lầm, kích động dư luận.

Hoặc như tài khoản Nguyễn Hoàng Lê với hơn 49.000 người theo dõi. Qua xác minh, chủ tài khoản là 1 đối tượng người Jrai hiện sống tại Thái Lan, song đã sử dụng ảnh đại diện của người có uy tín trong cộng đồng người DTTS để kích động, xuyên tạc.

Đối tượng lợi dụng tài khoản tick xanh để đăng thông tin sai sự thật do AI tạo ra với mục đích xuyên tạc, chống phá. Ảnh chụp màn hình

Thậm chí một số tài khoản có tick xanh như “Krat Rmah” có hơn 144.000 người theo dõi cũng liên tục đăng tải các hình ảnh không đúng sự thật do AI tạo ra với mục đích xuyên tạc. Đối tượng lợi dụng việc được Facebook cấp tick xanh, gây hiểu nhầm cho cộng đồng mạng rằng mình là người có uy tín để thực hiện hành vi chống phá.

Ngoài các tài khoản cá nhân, nhiều trang trên mạng xã hội Facebook cũng có hành vi tương tự. Ví dụ như trang “Tiếng nói Sự thật và Công lý - Voice of Truth and Justice” với hơn 64.000 người theo dõi. Trang này thường tạo các đoạn video chế dựa trên gương mặt, giọng nói của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Hầu hết các hình ảnh, video trên trang này đều sử dụng AI để tạo ra các thông tin bịa đặt mang mục đích xấu.

Sự việc em học sinh bị bạn bè trêu chọc bị các đối tượng xuyên tạc kích động trên không gian mạng. Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt các đối tượng thường xuyên đăng tải các hình ảnh, video có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng Công an nhân dân. Chúng lợi dụng một số tin bài, hình ảnh phản ánh sai phạm của lực lượng Công an các địa phương trong thực thi nhiệm vụ và hành vi tiêu cực của lực lượng Cảnh sát giao thông để vu cáo, bóp méo sự thật.

Trung tá Mai Văn Năng - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: Các đối tượng thường bám víu các sự kiện được dư luận quan tâm xảy ra ở địa phương để tạo hình ảnh, video AI xuyên tạc. Ví dụ như vụ việc học sinh trường THPT Lê Thánh Tông ở phường Ayun Pa bị các bạn trêu chọc hay vụ học sinh tại tỉnh Đắk Lắk tử vong do tai nạn giao thông…

“Các đối tượng đã cắt ghép bối cảnh, tạo ra phát ngôn không có thật hoặc thổi phồng, suy diễn thông tin, các video này nhằm gieo rắc nghi ngờ, tạo tâm lý hoang mang và làm suy giảm niềm tin của người dân nếu không được nhận diện kịp thời.

Các video có hình ảnh sắc nét, giọng nói, biểu cảm khuôn mặt được mô phỏng, tái tạo gần như thật khiến người xem không dễ để phân biệt bằng cảm quan thông thường. Một số còn gắn mác phân tích, bình luận về thời sự, chính trị rồi dẫn dắt người xem đến với thông tin xuyên tạc, chống phá” - Trung tá Năng nhấn mạnh.

Thực tế nhiều người dân khi tham gia mạng xã hội đã bị các đối tượng dẫn dắt bởi thủ đoạn tinh vi trên. Nhiều bài viết sử dụng AI đưa thông tin sai sự thật song vẫn thu hút hàng ngàn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ.

Trung tá Năng khẳng định: “Lực lượng Công an sẽ xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước cũng như các trường hợp cổ xúy, kích động, chia sẻ để tiếp tay cho các thông tin sai lệch.

Nhiều đối tượng tập trung sử dụng ảnh AI giả mạo để công kích lực lượng Cảnh sát giao thông. Ảnh chụp màn hình

Mỗi người dân cần tỉnh táo kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, không tiếp tay lan truyền nội dung xuyên tạc, tin tưởng vào những thông tin từ các nguồn chính thống để đảm bảo môi trường thông tin lành mạnh trong kỷ nguyên số”.

Ở nhiều địa phương, lực lượng Công an cấp xã cũng có nhiều biện pháp để cảnh báo người dân, xây dựng “lá chắn số” trên không gian mạng. Thượng tá Mã Ngọc Lâm - Trưởng Công an xã Phú Thiện - thông tin: “Công an xã có nhiều biện pháp tuyên truyền vừa ở trên không gian mạng, vừa ở các buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp, nhất là với giới trẻ.

Đơn vị cũng làm việc với những người có ảnh hưởng lớn trên không gian mạng trên địa bàn để cùng nâng cao ý thức nhận diện tin giả cho người dân, cung cấp những thông tin tích cực, chính thống”.