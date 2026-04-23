Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý nghiêm vụ hành hung phụ nữ ở Quy Nhơn Tây

(GLO)- Liên quan vụ người phụ nữ bị hành hung trên đường phố ở Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) vào chiều 19-4 gây phẫn nộ dư luận, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - cho biết lực lượng Công an sẽ điều tra làm rõ, xử lý nghiêm.

"Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an tỉnh đã chỉ đạo điều tra, xử lý theo quy định. Công an tỉnh tiếp tục theo dõi công tác xử lý, tinh thần là xử lý nghiêm để răn đe, giữ vững an ninh trật tự địa bàn" - Thiếu tướng Lê Quang Nhân cho biết.

Theo xác minh ban đầu, vào chiều 19-4, trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây xảy ra liên tiếp 2 vụ bạo lực phụ nữ, với tổng cộng 3 nạn nhân bị tấn công.

Chị N.T.T.V. bị hành hung trên đường Âu Cơ, phường Quy Nhơn Tây vào chiều 19-4. Ảnh: Nguyễn Chơn

Trong đó, vụ thứ hai xảy ra vào khoảng 17 giờ 34 phút tại trước căn nhà số 705 Âu Cơ (phường Quy Nhơn Tây) gây xôn xao, bất bình dư luận nhiều ngày qua. Nạn nhân là chị N.T.T.V. (SN 1992, trú phường Quy Nhơn Tây).

Còn vụ thứ nhất xảy ra trước đó vài giờ, tại một căn nhà trọ ở địa bàn khu phố 5, phường Quy Nhơn Tây, khiến 2 phụ nữ khác phải điều trị thương tích.

Kể lại sự việc với phóng viên, chị V. cho biết vào khoảng 15 giờ ngày 19-4, chị đến chơi tại nhà trọ của người em bà con tên N.T.M.D. (ở khu phố 5, phường Quy Nhơn Tây).

Tại đây chị V. chứng kiến việc D. và một phụ nữ khác bị đối tượng tên V.V.N. (trú phường Quy Nhơn Tây) đánh tới tấp nên đã trình báo Công an phường.

“Cuối chiều 19-4, tôi rời khỏi trụ sở Công an phường một đoạn thì bị đối tượng lạ mặt bám theo rồi chặn đầu, đánh đập” - chị V. kể lại.

Đoạn đường nơi chị V. bị hành hung. Ảnh: Nguyễn Chơn

Theo kết quả xác minh của cơ quan Công an, đối tượng chặn đầu xe, hành hung chị V. trên đường Âu Cơ là N.B.T. (SN 1999, trú phường Quy Nhơn Bắc).

Trong 3 nạn nhân bị đánh đập có 2 người phụ nữ bị thương tích phải nhập viện điều trị. Riêng chị V. dù bị thương vẫn cố gắng chịu đựng để chăm sóc 4 đứa con gái nhỏ.

Công an phường Quy Nhơn Tây đã báo cáo vụ việc đến Công an tỉnh, đồng thời tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.