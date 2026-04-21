Xử lý đối tượng hành hung phụ nữ trên phố ở Quy Nhơn Tây

(GLO)- Liên quan vụ thanh niên hành hung phụ nữ trên đường phố ở phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai), ngày 20-4, Công an phường Quy Nhơn Tây cho biết đang tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định.

Theo xác minh ban đầu, vụ việc diễn ra vào khoảng 17 giờ 34 phút ngày 19-4, tại trước căn nhà số 705 Âu Cơ, thuộc khu phố 7, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai.

Đối tượng thực hiện hành vi là N.B.T. (SN 1999, trú phường Quy Nhơn Bắc).

Đối tượng T. đánh đập chị V sau khi chặn đầu xe. Ảnh: Chụp màn hình

Thời điểm trên, chị N.T.T.V. (SN 1992, trú khu phố 5, phường Quy Nhơn Tây) đang chạy xe máy tới trước căn nhà số 705 Âu Cơ thì bị T. điều khiển xe Exciter biển số 77L1-356.xx chặn đầu xe.

Đối tượng sau đó dùng dép đánh nhiều cái vào mặt và dùng chân đá vào người chị V. Trong quá trình bị tấn công, nạn nhân kêu cứu và được người dân gần đó đến can ngăn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Chơn

Nạn nhân sau đó trình báo Công an phường Quy Nhơn Tây và đăng tải clip ghi lại diễn biến vụ việc lên mạng xã hội.

Như đã thông tin, sáng 20-4, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một thanh niên đánh đập, hành hung phụ nữ trên đường phố gây xôn xao dư luận. Nhiều người bày tỏ bức xúc, đề nghị xử lý nghiêm hành vi bạo lực và gây mất an ninh trật tự tại địa phương.