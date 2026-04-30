Bộ Y tế đề xuất xử phạt 10-30 triệu đồng khi phát tán thông tin khám chữa bệnh sai lệch

(GLO)- Trước thực trạng thông tin y tế sai lệch tràn lan trên mạng xã hội, Bộ Y tế vừa đề xuất bổ sung nhiều quy định xử phạt nhằm siết chặt các hành vi lợi dụng không gian mạng để quảng cáo, tư vấn phương pháp khám, chữa bệnh trái quy định.

Theo đó, Bộ Y tế đề xuất bổ sung mức phạt 10-20 triệu đồng đối với 3 nhóm hành vi. Thứ nhất là đăng tải, phát tán thông tin tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thiết bị dưới danh nghĩa có tác dụng khám, chữa bệnh, thay thế thuốc hoặc phác đồ điều trị trái quy định pháp luật.

Trên mạng xã hội, những trào lưu như "chanh muối kiềm hóa cơ thể", "chanh liều cao chữa ung thư", "chanh đánh bay HIV", "detox bằng chanh, phơi nắng"... đang lan rộng. Ảnh: Znews

Thứ hai là phát tán thông tin về các phương pháp, liệu pháp, bài thuốc, kỹ thuật khám, chữa bệnh chưa được kiểm chứng khoa học hoặc chưa được cấp phép tại Việt Nam.

Thứ ba là hành vi phát tán nội dung có tính chất xúi giục, lôi kéo, hướng dẫn người bệnh từ bỏ, trì hoãn hoặc thay thế các phương pháp điều trị đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề xuất mức phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với các hành vi như: làm ra thông tin về phương pháp, liệu pháp, bài thuốc, kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chưa được kiểm chứng khoa học hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng tại Việt Nam; làm ra thông tin có nội dung xúi giục, lôi kéo, hướng dẫn người bệnh từ bỏ, trì hoãn hoặc thay thế các phương pháp, phác đồ khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

Các nội dung xử phạt này không áp dụng đối với trường hợp cá nhân chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm cá nhân về quá trình khám bệnh, chữa bệnh không vì mục đích quảng cáo, tư vấn chuyên môn, hướng dẫn thay thế điều trị hoặc thu lợi từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ, phương pháp khám bệnh, chữa bệnh.