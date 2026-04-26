Vận động đối tượng gây tai nạn chết người trốn truy nã ra đầu thú

(GLO)- Ngày 25-4, Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã vận động thành công đối tượng Chơ (SN 2003, trú tại xã Đak Sơmei) đang trốn truy nã ra đầu thú.

Trước đó, ngày 24-4, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã đăng tải thông tin truy nã đối tượng Chơ về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại điểm a, b khoản 2, Điều 260 Bộ Luật Hình sự.

Đối tượng Chơ đã ra đầu thú sau khi trốn truy nã vì gây tai nạn chết người. Ảnh: ĐVCC

Sau bản tin trên, một số người dân phát hiện đối tượng Chơ đang có mặt tại xã Chư Prông để tìm việc làm. Người dân đã trình báo đến Công an xã Chư Prông. Đơn vị tiến hành xác minh và vận động đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Công an xã Chư Prông đã bàn giao đối tượng Chơ cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ, dù không có giấy phép lái xe và đã sử dụng rượu bia, ngày 10-7-2025, Chơ điều khiển xe máy gây tai nạn khiến 1 người chết. Sau khi bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, đối tượng đã bỏ trốn, đi lang thang qua nhiều địa phương trước khi đến xã Chư Prông.