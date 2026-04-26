Vận động đối tượng gây tai nạn chết người trốn truy nã ra đầu thú

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Ngày 25-4, Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã vận động thành công đối tượng Chơ (SN 2003, trú tại xã Đak Sơmei) đang trốn truy nã ra đầu thú.

Trước đó, ngày 24-4, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã đăng tải thông tin truy nã đối tượng Chơ về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại điểm a, b khoản 2, Điều 260 Bộ Luật Hình sự.

Đối tượng Chơ đã ra đầu thú sau khi trốn truy nã vì gây tai nạn chết người. Ảnh: ĐVCC

Sau bản tin trên, một số người dân phát hiện đối tượng Chơ đang có mặt tại xã Chư Prông để tìm việc làm. Người dân đã trình báo đến Công an xã Chư Prông. Đơn vị tiến hành xác minh và vận động đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Công an xã Chư Prông đã bàn giao đối tượng Chơ cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ, dù không có giấy phép lái xe và đã sử dụng rượu bia, ngày 10-7-2025, Chơ điều khiển xe máy gây tai nạn khiến 1 người chết. Sau khi bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, đối tượng đã bỏ trốn, đi lang thang qua nhiều địa phương trước khi đến xã Chư Prông.

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

Tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền phòng, chống ma túy tại xã Bình Phú

Tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền phòng - chống ma túy cho đoàn viên thanh niên xã Bình Phú

(GLO)- Ngày 19-4, tại UBND xã Bình Phú, Chi đoàn MTTQ và các đoàn thể tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn xã Bình Phú, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức chương trình “Phiên tòa giả định” tuyên truyền phòng - chống ma túy cho đoàn viên thanh niên.

null