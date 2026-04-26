Tịch thu xe máy “bốc đầu” trên tỉnh lộ 665

(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã lập biên bản tịch thu phương tiện đối với trường hợp điều khiển xe máy “bốc đầu” trên tỉnh lộ 665.

Trước đó, qua video phản ánh của người dân, lực lượng CSGT phát hiện 2 trường hợp điều khiển xe máy “bốc đầu” trên tỉnh lộ 665, đoạn qua địa bàn xã Ia Tôr.

Lực lượng Công an xử lý nghiêm các trường hợp “bốc đầu” trên tỉnh lộ 665. Ảnh: ĐVCC

Tổ CSGT địa bàn Chư Prông (Đội CSGT đường bộ số 3) đã phối hợp với Công an xã Ia Tôr tiến hành xác minh, làm rõ các trường hợp trên. Qua đó xác định L.A.T. và N.T.B. (cùng trú tại xã Ia Tôr) là người trực tiếp điều khiển phương tiện, có hành vi điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh.

Trong đó, T. điều khiển xe không gắn biển kiểm soát, không có gương chiếu hậu; B. điều khiển xe biển kiểm soát 81AP-005.xx, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, đồng thời chưa đủ tuổi điều khiển xe.

Lực lượng Công an đã lập biên bản tịch thu chiếc xe không gắn biển kiểm soát của T. và xử phạt các cá nhân có liên quan về các vi phạm nêu trên. Bên cạnh đó, chủ xe biển số 81AP-005.xx giao xe cho B. cũng bị xử phạt về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tổng số tiền phạt gần 17 triệu đồng.