Bốc đầu xe máy đăng lên Facebook, nam sinh bị tịch thu phương tiện

(GLO)- Ngày 23-1, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tịch thu xe máy do một nam sinh điều khiển có hành vi bốc đầu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông tại xã Uar.

Trước đó, vào khoảng tháng 12-2025, một tài khoản trên mạng xã hội Facebook đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên chở người ngồi sau, “bốc đầu” xe máy, không đội mũ bảo hiểm.

em-t-da-boc-dau-xe-roi-quay-clip-dang-len-mang-xa-hoi-facebook-anh-chup-man-hinh.jpg
Em T. đã bốc đầu xe rồi quay clip đăng lên mạng xã hội Facebook. Ảnh chụp màn hình

Xác định đây là hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông, Phòng CSGT đã giao Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp với Công an xã Uar tiến hành xác minh, xử lý.

Qua xác minh, người điều khiển xe máy trong đoạn clip trên là em N.T. (SN 2010, trú tại buôn Nu, xã Uar) - học sinh lớp 10 của một Trường THPT trên địa bàn xã Phú Túc. Lực lượng Công an đã mời em T. và bà N.H. (phụ huynh của em) đến làm việc.

luc-luong-cong-an-da-tich-thu-xe-khi-dieu-khien-xe-may-boc-dau-roi-dang-len-facebook-anh-dvcc.jpg
Lực lượng Công an tịch thu xe máy do nam sinh điều khiển bốc đầu rồi đăng clip lên Facebook. Ảnh: ĐVCC

Qua đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng hình thức tịch thu phương tiện đối với các lỗi: người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Ngoài việc tịch thu chiếc xe máy nói trên, lực lượng Công an còn xử phạt bà H. số tiền 9 triệu đồng.

