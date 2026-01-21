Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai làm việc với xã Uar

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Sáng 21-1, đồng chí Huỳnh Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Uar (tỉnh Gia Lai) nhằm khảo sát thực tế để chuẩn bị cho lễ kết nghĩa giữa đơn vị với 2 buôn của xã.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 7-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai được phân công kết nghĩa với buôn Ngôl và buôn Choanh (xã Uar).

ket-nghia-2.jpg
Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Huỳnh Kiên (bìa phải) khảo sát để chuẩn bị cho lễ kết nghĩa với 2 buôn của xã Uar. Ảnh: Duy Linh

Chương trình kết nghĩa nhằm tăng cường xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau giữa đơn vị, địa phương với buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động hiệu quả các nguồn lực để chung tay xây dựng buôn ngày càng phát triển bền vững.

Ngoài ra, thông qua hoạt động kết nghĩa còn góp phần nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phối hợp giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh trật tự.

Được biết, xã Uar hiện có 16 thôn, buôn với gần 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, 2 buôn Ngôl và Choanh có hơn 510 hộ với trên 2.650 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Jrai. Hiện 2 buôn còn 44 hộ nghèo và 93 hộ cận nghèo.

ket-nghia-3.jpg
Lễ kết nghĩa sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa của mỗi buôn. Ảnh: Duy Linh

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng xã Uar đã tìm hiểu đặc điểm kinh tế - xã hội và đời sống, sinh hoạt của người dân tại 2 buôn. Qua đó bàn bạc, thống nhất nội dung công việc nhằm tổ chức buổi lễ kết nghĩa diễn ra trang trọng, thiết thực và ý nghĩa.

Theo kế hoạch, Lễ kết nghĩa giữa Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai với buôn Ngôl và buôn Choanh sẽ được tổ chức vào ngày 30-1 tại Nhà văn hóa của mỗi buôn.

