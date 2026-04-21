Xử lý thanh niên “bốc đầu” xe máy trên đường Trường Sơn Đông

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Chiều 20-4, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã lập biên bản vi phạm hành chính với trường hợp thanh niên “bốc đầu” xe máy trên đường Trường Sơn Đông đoạn qua địa bàn xã Ia Dreh.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an xã Ia Dreh phát hiện trên mạng xã hội Tiktok xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh 1 nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, “bốc đầu” khi lưu thông trên đường Trường Sơn Đông.

Trên Tiktok xuất hiện đoạn video H. "bốc đầu" xe máy. Ảnh chụp màn hình

Công an xã Ia Dreh đã phối hợp cùng Tổ địa bàn số 6 thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông) khẩn trương xác minh làm rõ.

Qua đó, xác định người điều khiển chiếc xe máy là N.H. (SN 2009, trú tại xã Ia Dreh). Được mời đến làm việc, H. thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Lực lượng Công an đã xử lý nam thanh niên "bốc đầu" xe máy trên đường Trường Sơn Đông. Ảnh: Xuân Huấn

Lực lượng Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính với H. về các lỗi: không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe bằng 1 bánh với xe 2 bánh, không có giấy phép lái xe với xe mô tô.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng lập biên bản với bà N.T.S.L. (SN 1989, người đã giao chiếc xe trên cho H.) về hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền phòng - chống ma túy cho đoàn viên thanh niên xã Bình Phú

(GLO)- Ngày 19-4, tại UBND xã Bình Phú, Chi đoàn MTTQ và các đoàn thể tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn xã Bình Phú, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức chương trình “Phiên tòa giả định” tuyên truyền phòng - chống ma túy cho đoàn viên thanh niên.

