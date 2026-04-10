Tổ chức “Bữa ăn cho em” và khám bệnh tổng quát cho học sinh xã Ia Dreh

VŨ CHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 9-4, Đoàn xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức chương trình “Bữa ăn cho em” và khám bệnh tổng quát cho các em học sinh Trường Mầm non Hoa Hồng.

doan-xa-ia-dreh-phoi-hop-voi-tram-y-te-xa-tang-sua-cho-cac-em-hoc-sinh-co-hoan-canh-kho-khan-truong-mam-non-hoa-hong-anh-dvcc.jpg
Đoàn xã tổ chức bữa ăn miễn phí cho 106 em học sinh Trường Mầm non Hoa Hồng. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên trong xã cùng đội ngũ y-bác sĩ đã tổ chức nấu bữa ăn miễn phí, đầy đủ dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho 106 em học sinh của trường; trao tặng 10 thùng sữa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, các em còn được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng vệ sinh cá nhân, phòng-chống bệnh thường gặp và tham gia vào nhiều trò chơi vui nhộn, hấp dẫn.

Chiều cùng ngày, Đoàn xã phối hợp với Công an xã tổ chức tuyên truyền phòng-chống tai nạn thương tích cho gần 500 học sinh Trường THCS Ngô Quyền.

doan-xa-tang-1-tu-sach-va-200-dau-sach-truyen-tranh-cho-thu-vien-truong-thcs-ngo-quyen-anh-dvcc.jpg
Đoàn xã tặng 1 tủ sách và 200 đầu sách truyện tranh cho thư viện Trường THCS Ngô Quyền. Ảnh: ĐVCC

Tại đây, các em được tuyên truyền kỹ năng phòng-chống đuối nước; an toàn khi tham gia giao thông; phòng tránh tai nạn điện, cháy nổ; phòng tránh té ngã, tai nạn trong vui chơi, thể dục thể thao. Các em cũng được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và sơ cứu ban đầu khi xảy ra tai nạn; kỹ năng sơ cứu người đuối nước; sơ cứu vết thương chảy máu; xử lý khi bị bỏng, điện giật, tai nạn giao thông…

Dịp này, Đoàn xã tặng tủ sách và 200 đầu sách truyện tranh trị giá 3 triệu đồng cho thư viện nhà trường.

Chương trình là hoạt động thiết thực góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thiếu nhi vùng khó; đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác bảo vệ, chăm lo và giáo dục trẻ em.

null