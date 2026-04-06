Tủ bánh 0 đồng trao xe đạp và học bổng cho học sinh nghèo

(GLO)- Sáng 6-4, thầy Vũ Văn Tùng, người đại diện Tủ bánh 0 đồng phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Tiếp bước học sinh đến trường”, trao tặng xe đạp và học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó của trường.

Theo đó, Tủ bánh 0 đồng trao tặng 10 chiếc xe đạp cho 10 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường. Đây là món quà do các nhà hảo tâm hỗ trợ thông qua Tủ bánh 0 đồng với mong muốn giúp quãng đường đến trường của các em vơi bớt gập ghềnh.

Dịp này, Tủ bánh 0 đồng cũng tặng học bổng “Điểm tựa nhân ái” tháng 4 trị giá 2 triệu đồng cho em Nay H’Lại (lớp 8). Đây là 1 trong 3 em học sinh được Tủ bánh hỗ trợ học bổng hàng tháng nhằm tiếp thêm động lực giúp các em vượt khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

gen-n-z7696198790551-b6a16196fd56afa0e8a6f1e876273545.jpg
Tủ bánh 0 đồng trao học bổng cho em Nay H'Lại (lớp 8, Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp). Ảnh: V.C

Được biết, với những chương trình, hoạt động thiết thực như: hỗ trợ bữa ăn sáng miễn phí, trao tặng nhà, sinh kế, xe đạp, nhu yếu phẩm, học bổng… 5 năm qua, Tủ bánh 0 đồng đã trở thành điểm tựa nhân ái, tiếp sức hàng trăm em học sinh có thêm cơ hội được đến trường, theo đuổi giấc mơ con chữ.

Cần xử lý các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm ở Canh Vinh

(GLO)- Tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi tại thôn Kinh Tế (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) đang khiến nhiều hộ dân bức xúc. Mùi hôi kéo dài, nước thải chưa được xử lý triệt để không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và sức khỏe người dân.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà

(GLO)- Ngày 2-4, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku phối hợp cùng chùa Vạn Phật (phường Pleiku) tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, Trung tâm Y tế Pleiku và Trung tâm Y tế Ia Grai.

null