Tặng 16 suất học bổng “Thắp sáng tương lai” cho sinh viên Gia Lai

Lãnh đạo các đơn vị tặng máy tính cho sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: M.N

Tham dự chương trình có lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai, Deloitte Việt Nam, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh, Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn cùng các sinh viên được nhận học bổng.

Tại chương trình, Deloitte Việt Nam trao tặng 16 suất học bổng (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ. Đồng thời, Deloitte Việt Nam tặng 10 máy tính xách tay cho sinh viên của Trường Đại học Quy Nhơn.

Lãnh đạo các đơn vị trao học bổng cho sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ. Ảnh: M.N

Được biết, Quỹ học bổng “Thắp sáng tương lai” đã được Deloitte Việt Nam duy trì suốt 12 năm qua, nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có học lực tốt, ham học hỏi.

Dịp này, chuyên gia của Deloitte Việt Nam đã chia sẻ với các sinh viên về chương trình Deloitte Work Readiness - Ứng tuyển và củng cố nền tảng cho công việc trong tương lai. Đây là một sáng kiến của Deloitte Đông Nam Á thuộc chương trình World Class nhằm hỗ trợ sinh viên sẵn sàng cho môi trường làm việc năng động trong tương lai.