Ayun Pa khai mạc hoạt động hè và phát động Tháng hành động vì trẻ em

(GLO)- Ngày 9-6, Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khai mạc hoạt động hè và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Ban tổ chức tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Ảnh: Vũ Chi

Tại chương trình, Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Ayun Pa đã trao 15 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 300.000 đồng); trao 15 triệu đồng cho gia đình chị Nay H’Net (hộ nghèo, tổ dân phố 3) và 20 triệu đồng cho em Lê Ngô Nhật Long (tổ dân phố 10) là em nuôi của Đoàn.

Bên cạnh đó, các em thiếu nhi còn được hòa mình vào không khí ngày hội với nhiều hoạt động giao lưu, trò chơi tập thể sôi nổi, vui nhộn do các anh chị đoàn viên, thanh niên tổ chức.

Bí thư Đoàn phường Nguyễn Thị Như trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình chị Nay H’Net và em Lê Ngô Nhật Long. Ảnh: Vũ Chi

Dịp này, Công an phường lồng ghép tuyên truyền về kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và an ninh học đường.