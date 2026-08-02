Dấu ấn của tình nguyện viên tại Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX

(GLO)- Hỗ trợ đón tiếp, hướng dẫn, phiên dịch, hậu cần... là nhiệm vụ của các tình nguyện viên tại Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026. Đằng sau mỗi phần việc là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, kỹ năng cùng tinh thần trách nhiệm của những người trẻ.

Trong suốt thời gian diễn ra Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026, 80 tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng hoặc đang sinh hoạt tại các xã, phường cùng những cá nhân tự nguyện đăng ký sẽ đảm nhiệm việc hướng dẫn đại biểu, khách mời, các đoàn võ thuật.

Cùng với đó là điều phối hoạt động tại các địa điểm diễn ra liên hoan; hỗ trợ khách tham quan; tham gia công tác lễ tân, hậu cần, truyền thông. Những tình nguyện viên có kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ tốt sẽ tham gia phiên dịch cho các đoàn quốc tế.

Mỗi đoàn tham gia liên hoan đều có tình nguyện viên hỗ trợ. Ảnh: NVCC

Để đáp ứng yêu cầu của liên hoan, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Trung tâm Ngoại ngữ Hacic và Tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ tình nguyện viên.

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: ĐVCC

Nội dung tập huấn tập trung vào những kỹ năng thiết thực như: lễ tân ngoại giao, giao tiếp với khách quốc tế, quy định khi làm việc với người nước ngoài, tổng quan về du lịch Gia Lai, kỹ năng xử lý tình huống; đồng thời giới thiệu những hoạt động chính của liên hoan và công tác vận chuyển, đưa đón các đoàn đại biểu, võ sư, vận động viên...

ThS. Lê Thị Thanh Trà hướng dẫn một số kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cho các tình nguyện viên. Ảnh: D.L

Sau khi tham gia lớp tập huấn, bạn Đỗ Hoàng Quân (SN 2008, xã Cát Tiến) đã chủ động ở lại nhà người thân tại Quy Nhơn trong suốt thời gian diễn ra liên hoan để tiện hỗ trợ.

Đỗ Hoàng Quân hào hứng với vai trò tình nguyện viên hỗ trợ đoàn Võ cổ truyền Long Châtellerault (Pháp). Ảnh: D.L

“Lần đầu được góp sức trong một chương trình lớn nên tôi đã ôn lại một số từ vựng thường dùng và tận dụng các ứng dụng dịch để hỗ trợ giao tiếp khi cần.

Qua buổi tập huấn, điều tôi thấy bổ ích nhất là kỹ năng giao tiếp với khách nước ngoài, cách quan sát, chăm lo và nắm bắt sở thích của họ khi đồng hành cùng đoàn” - Quân chia sẻ.

Bạn Võ Thị Hằng Nga (SN 2005, xã Hội Sơn) xem đây là cơ hội để quảng bá về võ cổ truyền của quê hương.

“Ban đầu, tôi khá lo lắng vì đây là lần đầu đảm nhận vai trò tình nguyện viên tại một sự kiện quốc tế. Nhưng sau khi trực tiếp bắt tay vào hỗ trợ, điều tôi nhận được không chỉ là trải nghiệm mà còn là những kỷ niệm rất đẹp với các thành viên trong đoàn và các tình nguyện viên khác. Đặc biệt, được góp một phần nhỏ vào việc quảng bá võ cổ truyền làm tôi cảm thấy rất tự hào” - Nga hào hứng nói.

Nga (bìa phải) tự hào khi được góp phần quảng bá võ cổ truyền với vai trò tình nguyện viên. Ảnh: D.L

Nỗ lực của đội ngũ tình nguyện viên đã nhận được phản hồi tích cực từ các đoàn tham gia liên hoan. Sau khi giành Huy chương vàng nội dung Hùng kê quyền tại Giải Vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia lần thứ XV năm 2026, vận động viên (VĐV) Lê Nguyễn Đình Lân (đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam) tiếp tục ở lại Gia Lai tham dự Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX.

Anh đánh giá cao quy mô sự kiện bởi sự góp mặt của nhiều đoàn võ thuật trong và ngoài nước; đồng thời, ấn tượng với lực lượng tình nguyện viên trẻ tuổi, năng động.

VĐV Lê Nguyễn Đình Lân trao đổi với tình nguyện viên về lịch trình các hoạt động trong liên hoan. Ảnh: D.L

“Các bạn tình nguyện viên rất nhiệt tình, luôn nắm chắc lịch trình hoạt động của liên hoan để kịp thời hỗ trợ, giải đáp thông tin cho đoàn; đồng thời giới thiệu những món ăn ngon để mọi người thưởng thức. Điều đó giúp chúng tôi cảm nhận rõ sự hiếu khách và chu đáo của Ban Tổ chức” - VĐV Lê Nguyễn Đình Lân chia sẻ.