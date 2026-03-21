Trao tặng tủ sách cho học sinh điểm trường làng O Grang

(GLO)- Ngày 20-3, tại điểm trường làng O Grang thuộc Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu (xã Gào, tỉnh Gia Lai), Dự án Trí tuệ Việt Nam tổ chức Ngày hội Văn hoá đọc (thuộc chiến dịch Văn hoá đọc Vùng cao - Hải đảo - Biên giới 2025-2026).

Tại chương trình, Dự án Trí tuệ Việt Nam đã tổ chức hoạt động văn hoá đọc, giờ đọc hạnh phúc. Cũng trong khuôn khổ, dự án đã trao tặng Tủ sách Tinh hoa với hơn 100 đầu sách thuộc nhiều thể loại như kỹ năng sống, khoa học khám phá, lịch sử Việt Nam, truyện thiếu nhi và sách phát triển bản thân,...

z7639821109778-f0a8f3f90b773a949ceb524ad3e6b883-6037.jpg
Đại diện Dự án Trí tuệ Việt Nam trao tặng tủ sách cho điểm trường làng O Grang. Ảnh: ĐVCC

Được biết, điểm trường có 120 học sinh, trong đó 82 em là học sinh dân tộc thiểu số.

z7639846884423-acb0b5f729b7d8af47e72b10beda5e99.jpg
Hoạt hoạt động văn hoá đọc, giờ đọc hạnh phúc diễn ra sôi nổi. Ảnh: ĐVCC

Theo Ban tổ chức, dự án được triển khai trong ba giai đoạn. Theo đó, giai đoạn đầu tổ chức các hoạt động văn hoá đọc, giờ đọc hạnh phúc, trao tặng tủ sách; giai đoạn hai tiếp tục bổ sung đầu sách nhằm xây dựng và hoàn thiện thư viện tại điểm trường; giai đoạn ba sẽ hỗ trợ điểm làng dựa trên những đề xuất tháo gỡ khó khăn từ cơ sở.

null