Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Việt Nam có trường công lập đầu tiên đạt QS Stars 5 Stars

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo NDO, VGP News)

(GLO)- Tổ chức xếp hạng và đánh giá giáo dục đại học uy tín hàng đầu thế giới QS Quacquarelli Symonds (QS, Vương quốc Anh) vừa trao chứng nhận xếp hạng 5 Sao QS cho Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là trường công lập đầu tiên ở Việt Nam đạt chứng nhận này.

Theo kết quả đánh giá, HSB được QS ghi nhận nổi bật ở nhiều nhóm tiêu chí cốt lõi trong tổng số 56 tiêu chí đánh giá chất lượng.

Cụ thể, nhà trường thể hiện năng lực kết nối chặt chẽ giữa đào tạo với thực tiễn và nhu cầu việc làm của xã hội thông qua tiêu chí khả năng việc làm và mức độ đáp ứng thị trường lao động; triển khai mô hình đào tạo lấy người học làm trung tâm, kết hợp với chuyển đổi số mạnh mẽ trong chất lượng đào tạo.

viet-nam-co-1-truong-cong-lap-dau-tien-dat-qs-stars-5-stars.jpg
HSB trường công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận QS Stars 5 Stars. Ảnh: VGP

Cùng với đó là việc xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội ở thế mạnh chương trình đào tạo đồng thời được đánh giá cao về quản trị đại học minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững trong quản trị tổ chức…

Khác với các bảng xếp hạng thiên về thứ hạng tổng thể, QS Stars tập trung đánh giá chiều sâu chất lượng thực chất của cơ sở giáo dục trên nhiều phương diện như đào tạo, nghiên cứu, quản trị đại học, quốc tế hóa, khả năng việc làm của người học, trải nghiệm sinh viên và tác động xã hội.

Tính đến tháng 5-2026, Việt Nam có 3 cơ sở giáo dục đạt chuẩn QS Stars 5 Stars gồm: Trường Đại học VinUni, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam và Trường Quản trị và Kinh doanh.

Bên cạnh QS 5 Stars, HSB hiện là thành viên của AACSB - mạng lưới kiểm định giáo dục kinh doanh uy tín hàng đầu thế giới. Đồng thời, 8 chương trình đào tạo của HSB đã được ACQUIN (Đức) kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu. Đây là những nền tảng quan trọng giúp nhà trường từng bước xây dựng hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo theo chuẩn quốc tế.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Khuyến khích trường đại học đăng ký kiểm định với các tổ chức quốc tế uy tín

Khuyến khích trường đại học đăng ký kiểm định với các tổ chức quốc tế uy tín

Luật Giáo dục đại học mới yêu cầu các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục phải độc lập về tổ chức với cơ quan quản lý nhà nước và với cơ sở giáo dục đại học. Bộ GD&ĐT khuyến khích các cơ sở giáo dục đăng ký đánh giá, kiểm định với các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế có uy tín.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

Tin tức

(GLO)- Sáng 20-4, Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đọc sách cho ngày mai”, lồng ghép tuyên truyền Luật Trẻ em và kỹ năng phòng - chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em.

64 đội tranh tài tại cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai”

Sôi nổi cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai”

Tin tức

(GLO)- Ngày 18 và 19-4, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai” dành cho học sinh tiểu học, THCS và THPT năm học 2025-2026.

null