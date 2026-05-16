Việt Nam có trường công lập đầu tiên đạt QS Stars 5 Stars

(GLO)- Tổ chức xếp hạng và đánh giá giáo dục đại học uy tín hàng đầu thế giới QS Quacquarelli Symonds (QS, Vương quốc Anh) vừa trao chứng nhận xếp hạng 5 Sao QS cho Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là trường công lập đầu tiên ở Việt Nam đạt chứng nhận này.

Theo kết quả đánh giá, HSB được QS ghi nhận nổi bật ở nhiều nhóm tiêu chí cốt lõi trong tổng số 56 tiêu chí đánh giá chất lượng.

Cụ thể, nhà trường thể hiện năng lực kết nối chặt chẽ giữa đào tạo với thực tiễn và nhu cầu việc làm của xã hội thông qua tiêu chí khả năng việc làm và mức độ đáp ứng thị trường lao động; triển khai mô hình đào tạo lấy người học làm trung tâm, kết hợp với chuyển đổi số mạnh mẽ trong chất lượng đào tạo.

HSB trường công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận QS Stars 5 Stars. Ảnh: VGP

Cùng với đó là việc xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội ở thế mạnh chương trình đào tạo đồng thời được đánh giá cao về quản trị đại học minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững trong quản trị tổ chức…

Khác với các bảng xếp hạng thiên về thứ hạng tổng thể, QS Stars tập trung đánh giá chiều sâu chất lượng thực chất của cơ sở giáo dục trên nhiều phương diện như đào tạo, nghiên cứu, quản trị đại học, quốc tế hóa, khả năng việc làm của người học, trải nghiệm sinh viên và tác động xã hội.

Tính đến tháng 5-2026, Việt Nam có 3 cơ sở giáo dục đạt chuẩn QS Stars 5 Stars gồm: Trường Đại học VinUni, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam và Trường Quản trị và Kinh doanh.

Bên cạnh QS 5 Stars, HSB hiện là thành viên của AACSB - mạng lưới kiểm định giáo dục kinh doanh uy tín hàng đầu thế giới. Đồng thời, 8 chương trình đào tạo của HSB đã được ACQUIN (Đức) kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu. Đây là những nền tảng quan trọng giúp nhà trường từng bước xây dựng hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo theo chuẩn quốc tế.