Có hướng giải quyết thấu tình, đạt lý để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên

(GLO)- Mặc dù hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định, nhưng 52 cán bộ quản lý và giáo viên tại xã Hoài Ân vẫn không được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do sai sót trong khâu tổng hợp hồ sơ. Sự cố hành chính này cần sớm có biện pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.

Lo lắng vì lỡ cơ hội thăng hạng

Mới đây, 13 cán bộ quản lý và giáo viên của Trường Mầm non 19.4 (xã Hoài Ân) bất ngờ nhận thông báo “không trúng tuyển” trong đợt xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức giáo dục năm 2025.

Điều khiến họ băn khoăn là lý do không trúng tuyển không xuất phát từ việc thiếu điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định mà do hồ sơ bị thiếu trong quá trình tổng hợp, dẫn đến không được đưa vào danh sách xét duyệt.

Cán bộ quản lý và giáo viên tại Trường Mầm non 19-4 rất lo lắng khi không được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Ảnh: V.L

Bà Đào Thị Biên - giáo viên có 34 năm công tác tại Trường Mầm non 19-4 - chia sẻ: “Tôi rất thất vọng và lo lắng khi nhận được thông báo không trúng tuyển. Việc được thăng hạng không chỉ là sự ghi nhận quá trình công tác mà còn liên quan trực tiếp đến chế độ tiền lương, quyền lợi hưu trí sau này”.

Theo bà Trần Thị Thanh - Hiệu trưởng Trường Mầm non 19-4, thực hiện hướng dẫn của Sở GD&ĐT và Phòng Văn hóa - Xã hội (VH-XH) xã Hoài Ân, nhà trường đã lập hồ sơ xét thăng hạng CDNN cho 3 cán bộ quản lý và 10 giáo viên, đồng thời gửi đầy đủ về Phòng VH-XH đúng quy định.

“Cả 13 hồ sơ của trường đều đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét thăng hạng. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng tất cả đều không được xét khiến giáo viên rất hoang mang” - bà Thanh cho biết.

Không riêng Trường Mầm non 19-4, trên địa bàn xã Hoài Ân còn có 6 trường khác rơi vào tình cảnh tương tự, gồm: Trường Mầm non Ân Đức, Trường Mầm non Ân Tường Đông, Trường Tiểu học Ân Phong, Trường Tiểu học Ân Tường Đông, Trường THCS Tăng Bạt Hổ và Trường THCS Ân Đức.

Theo tìm hiểu, các trường đều hoàn thiện hồ sơ xét thăng hạng cho cán bộ quản lý, giáo viên và gửi về Phòng VH-XH xã Hoài Ân đúng thời hạn để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xét duyệt.

Tuy nhiên, do xảy ra thiếu sót trong khâu tổng hợp, 7 trường không có tên trong quyết định phê duyệt chỉ tiêu; kéo theo toàn bộ 52 cán bộ quản lý, giáo viên đăng ký không được xét thăng hạng.

Sai sót hành chính, giáo viên chịu thiệt

Theo Phòng VH-XH xã Hoài Ân, trong đợt xét thăng hạng CDNN viên chức giáo dục năm 2025, cả 12/12 trường công lập từ mầm non đến THCS trên địa bàn đều đăng ký nhu cầu xét thăng hạng cho cán bộ quản lý, giáo viên và được địa phương rà soát, tổng hợp gửi Sở GD&ĐT theo quy định.

Tuy nhiên, tại Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 29-12-2025 của UBND tỉnh về phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng CDNN, chỉ có 5/12 trường trên địa bàn xã được phê duyệt. 7 trường còn lại không có tên trong danh sách.

Bà Hoàng Thị Út Bảy - Phó Trưởng phòng VH-XH xã Hoài Ân thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm của đơn vị trong sự việc này. “7 trường đều nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, trong quá trình Phòng VH-XH tổng hợp và gửi danh sách cho Sở GD&ĐT đã xảy ra sai sót khiến hồ sơ bị thiếu” - bà Bảy cho biết.

Theo bà Bảy, sau khi phát hiện sai sót, Phòng VH-XH đã chủ động báo cáo và bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Tuy nhiên, do cấp có thẩm quyền không phê duyệt bổ sung chỉ tiêu nên các trường hợp trên vẫn không được xét thăng hạng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Xuân Thọ - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Sở GD&ĐT) cho hay: Sau khi sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tăng, trong khi đội ngũ cán bộ chuyên môn ngành Giáo dục ở cấp xã còn mỏng, dữ liệu quản lý lớn nên phát sinh thiếu sót trong quá trình tổng hợp.

Cụ thể, UBND xã Hoài Ân có bổ sung chỉ tiêu nhưng chỉ thực hiện thao tác chỉnh sửa phụ lục trên hệ thống iDesk ở văn bản cũ mà không ban hành văn bản mới đề nghị bổ sung. Vì vậy, bộ phận tổng hợp của Sở GD&ĐT không nhận được đầy đủ thông tin, dẫn đến thiếu chỉ tiêu trong quyết định phê duyệt.

“Quan điểm của Sở GD&ĐT là cần xem xét bổ sung chỉ tiêu xét thăng hạng CDNN cho các trường hợp bị thiếu sót nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên. Tuy nhiên, việc này cần có sự phối hợp của Sở Nội vụ và quyết định của UBND tỉnh” - ông Thọ nói.

Cần tháo gỡ để đảm bảo quyền lợi

Có thể thấy, nguyên nhân dẫn đến việc 52 cán bộ quản lý, giáo viên của 7 trường trên địa bàn xã Hoài Ân không được xét thăng hạng chủ yếu xuất phát từ thiếu sót trong khâu hành chính, tổng hợp dữ liệu; trong khi các trường hợp này đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, điều kiện và thủ tục theo quy định.

Đối với đội ngũ giáo viên, việc được xét và thăng hạng CDNN không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận quá trình phấn đấu nghề nghiệp mà còn tác động trực tiếp đến thu nhập, chế độ bảo hiểm và quyền lợi lâu dài. Vì vậy, việc để giáo viên chịu thiệt thòi do lỗi hành chính là điều khó tránh khỏi tâm tư, bức xúc.

Ông Trần Anh Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Ân - cho rằng: Để đủ điều kiện xét thăng hạng CDNN, giáo viên phải trải qua cả quá trình phấn đấu, hoàn thiện chuyên môn, nghiệp vụ trong nhiều năm. Do đó, việc không được phê duyệt chỉ tiêu dẫn đến không được xét thăng hạng đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

“Địa phương mong các sở, ngành liên quan của tỉnh xem xét, có hướng giải quyết thấu tình, đạt lý để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ giáo viên, giúp họ yên tâm công tác” - ông Vũ kiến nghị.