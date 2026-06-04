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Trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh 5.173 chỉ tiêu cho 53 ngành đào tạo

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HỒ THỊ ĐIỂM
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(GLO)- Trường Đại học Quy Nhơn vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với 5.173 chỉ tiêu cho 53 ngành và chương trình đào tạo.

Theo đó, nhà trường áp dụng 5 phương thức xét tuyển gồm: xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét kết quả học tập 3 năm THPT; xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp điểm thi năng khiếu đối với các ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất.

Bên cạnh đó, trường cũng thực hiện xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

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Trường Đại học Quy Nhơn vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với 5.173 chỉ tiêu cho 53 ngành và chương trình đào tạo. Ảnh: Hồ Điểm

Năm 2026, Trường Đại học Quy Nhơn tiếp tục tuyển sinh nhiều ngành thuộc lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn và chuyển đổi số như: Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin (An toàn, an ninh mạng), Kỹ thuật phần mềm, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật điện tử - Viễn thông (Thiết kế vi mạch), Vật lý kỹ thuật (Công nghệ gia công, đóng gói và kiểm thử vi mạch).

Việc công bố sớm thông tin tuyển sinh giúp thí sinh và phụ huynh có thêm cơ sở tìm hiểu ngành học, phương thức xét tuyển, từ đó chủ động xây dựng kế hoạch đăng ký xét tuyển phù hợp cho kỳ tuyển sinh đại học năm 2026.

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