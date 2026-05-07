Tăng tốc hướng nghiệp, giúp học sinh “chốt” ngành học

(GLO)- Học sinh lớp 12 trên toàn tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn “nước rút” ôn tập và lựa chọn ngành học. Trước nhu cầu đó, các trường phổ thông và đại học tăng cường tư vấn, hướng nghiệp giúp học sinh có thêm thông tin và trải nghiệm để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Đa dạng kênh tư vấn hướng nghiệp

Tại nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh, hoạt động tư vấn tuyển sinh được tổ chức ngay trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp hoặc chuyên đề hướng nghiệp với sự tham gia của đại diện các trường đại học trong và ngoài tỉnh.

Việc “đưa thông tin đến tận lớp học” giúp học sinh dễ tiếp cận; đồng thời, các em được giải đáp trực tiếp những băn khoăn liên quan đến ngành học, phương thức xét tuyển và cơ hội việc làm.

Ông Huỳnh Thanh Duy - chuyên viên Phòng Tuyển sinh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh - cho biết, trong bối cảnh học sinh tiếp cận nhiều nguồn thông tin trên mạng xã hội, việc các trường đại học trực tiếp tham gia tư vấn tại trường THPT giúp đảm bảo tính chính xác và thống nhất của thông tin tuyển sinh.

Hình thức này cũng tạo điều kiện để học sinh trao đổi, so sánh giữa các ngành học, từ đó lựa chọn phù hợp hơn với năng lực và định hướng cá nhân.

Hiện nay, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh đào tạo 23 ngành với hơn 40 chuyên ngành. Đồng thời, mở thêm các chuyên ngành mới như Tiếng Trung y khoa và Tiếng Hàn y khoa nhằm đáp ứng xu hướng kết hợp ngoại ngữ với lĩnh vực chuyên môn, mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.

Các trường đại học, cao đẳng quan tâm tổ chức chương trình hướng nghiệp, tư vấn ngành học cho học sinh THPT. Ảnh: H.Đ

Tương tự, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Quang Trung, Trường Cao đẳng Gia Lai và Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai… cũng tích cực tham gia công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 với nhiều hình thức đa dạng.

Bên cạnh tư vấn trực tiếp tại trường phổ thông, các đơn vị cũng đẩy mạnh kênh tư vấn trên nền tảng số như website, fanpage, TikTok, YouTube và livestream, tạo điều kiện để học sinh chủ động tìm hiểu, so sánh và lựa chọn ngành học phù hợp.

ThS. Nguyễn Khắc Khanh - Trưởng Phòng Công tác sinh viên và Hợp tác doanh nghiệp, Trường Đại học Quy Nhơn - cho rằng, trong bối cảnh học sinh sử dụng mạng xã hội thường xuyên, việc đa dạng hóa kênh tư vấn là cần thiết. Tuy nhiên, đây chỉ là kênh hỗ trợ, còn trải nghiệm thực tế mới giúp học sinh có cái nhìn toàn diện trước khi lựa chọn ngành học.

Cùng với hoạt động này, một số cơ sở đào tạo cũng chủ động công bố thông tin tuyển sinh. Trường Đại học Quang Trung thông tin năm 2026 áp dụng 5 phương thức xét tuyển gồm: học bạ THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT, kết hợp học bạ và điểm thi, xét tuyển thẳng và xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh hoặc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trường đào tạo các ngành như: Điều dưỡng, Y tế công cộng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin (định hướng trí tuệ nhân tạo), Công nghệ tài chính, Tài chính - Ngân hàng, Du lịch - khách sạn, Xây dựng, Ngôn ngữ Anh và Kế toán.

Trải nghiệm thực tế hỗ trợ chọn ngành

Ngoài hoạt động tư vấn, nhiều trường THPT phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm thực tế tại trường đại học.

TS. Nguyễn Văn Đông - Giám đốc chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Trường Đại học Quy Nhơn - cho biết: Bên cạnh giảng dạy và nghiên cứu, giảng viên của ngành thường xuyên tham gia tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và đón học sinh đến tham quan, trải nghiệm tại xưởng thực hành kỹ thuật ô tô.

Qua đó, các em được giới thiệu về môi trường học tập năng động, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại và sự hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo, định hướng việc làm sau tốt nghiệp.

ThS. Nguyễn Khắc Khanh cho biết, Trường Đại học Quy Nhơn đã xây dựng chương trình kết hợp tư vấn tuyển sinh và trải nghiệm thực tế. Khi đến trường, học sinh không chỉ nghe giới thiệu mà còn được quan sát, trải nghiệm môi trường học tập, từ đó hình dung rõ hơn về ngành nghề.

Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế, giúp học sinh các trường THPT hình dung rõ hơn về ngành nghề. Ảnh: H.Đ

Trường Đại học Quy Nhơn cũng phối hợp với Tỉnh đoàn và Sở GD&ĐT tổ chức tư vấn hướng nghiệp tại khoảng 45 điểm trường trong và ngoài tỉnh, đồng thời đón học sinh đến tham quan cơ sở vật chất. Đợt này, trường dự kiến tuyển sinh khoảng 4.500 chỉ tiêu và mở thêm ngành Kinh tế số.

Ông Trịnh Minh Tẩn - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trân (phường Tam Quan) cho biết: Việc tổ chức cho học sinh tham quan thực tế và tiếp cận thông tin đa chiều giúp các em hiểu rõ hơn về ngành nghề. Sau khi đăng ký dự thi, đây là thời điểm phù hợp để học sinh tập trung định hướng tương lai, tránh chọn ngành theo cảm tính.

Thực tế cho thấy, việc kết hợp giữa ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tăng cường hoạt động hướng nghiệp đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Khi được tiếp cận thông tin từ nhiều kênh như tư vấn trực tiếp, nền tảng số và trải nghiệm thực tế, học sinh lớp 12 có thêm cơ sở để lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở thích và nhu cầu xã hội.

Sự đồng hành của các trường đại học, trường THPT và các tổ chức đoàn thể giúp học sinh giảm áp lực trong giai đoạn quan trọng, nâng cao chất lượng định hướng nghề nghiệp; tạo điều kiện để các em bước vào kỳ thi và giai đoạn xét tuyển đại học với tâm thế chủ động, tự tin.