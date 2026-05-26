Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm để các kỳ thi diễn ra thành công

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 21-5-2026 về việc tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo kế hoạch, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT năm học 2026-2027 sẽ diễn ra trong ngày 27 và 28-6; Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trên toàn quốc từ ngày 10 đến 12-6.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các xã, phường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm để các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng và đúng quy chế.

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn triển khai tổ chức các kỳ thi theo kế hoạch; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong từng khâu tổ chức; xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực trong thi cử.

Các trường THPT hoàn thành kế hoạch năm học, đánh giá xếp loại học sinh, tổ chức tốt việc ôn tập, kiểm tra hồ sơ dự thi và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất. Cùng với đó, tổ chức tập huấn quy chế thi và nghiệp vụ liên quan cho tất cả cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài để tuyên truyền rộng rãi quy chế và mục đích, ý nghĩa của các kỳ thi.

Ban Chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được đặt tại Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn với hệ thống camera giám sát và lực lượng Công an bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 giờ. Ảnh: T.D

Công an tỉnh xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại các điểm thi; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khâu in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và bảo vệ các cán bộ làm nhiệm vụ.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế cử cán bộ tham gia hỗ trợ tại các điểm thi, xử lý kịp thời các sự cố bất thường về sức khỏe; chịu trách nhiệm xác nhận các trường hợp thí sinh bị bệnh/cấp cứu để làm căn cứ xét đặc cách tốt nghiệp; triển khai phương án bảo đảm an toàn thực phẩm tại các địa bàn tổ chức thi.

Tỉnh đoàn Gia Lai triển khai phong trào "Thanh niên tình nguyện", chương trình "Tiếp sức mùa thi", phối hợp bảo đảm trật tự giao thông và hỗ trợ thí sinh, người thân về đi lại, ăn nghỉ tại các điểm coi thi.

Các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức, đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng tại các điểm thi, tăng cường phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu đi lại; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác về các quy định, quy chế thi; tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả, không để xảy ra tình trạng tăng giá dịch vụ thiết yếu bất thường…

Ủy ban nhân dân các xã, phường phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt kế hoạch tổ chức thi trên địa bàn. Đặc biệt, tích cực vận động, hỗ trợ học sinh là con em hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, học sinh khuyết tật, học sinh gia đình chính sách tham dự kỳ thi; quyết tâm không để học sinh phải bỏ thi do gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Trưởng Ban Chỉ đạo các kỳ thi cấp tỉnh về hoạt động, tình hình tổ chức các kỳ thi năm 2026 và việc thực hiện quy chế thi.