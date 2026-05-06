Bộ GD&ĐT ban hành Chuẩn chương trình đào tạo về đường sắt trình độ đại học

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa ban hành Chuẩn chương trình đào tạo về đường sắt trình độ đại học, hướng tới phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống đường sắt hiện đại.

Chuẩn chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở các quy định hiện hành về giáo dục đại học, tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Đề án của Chính phủ về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt đến năm 2035, định hướng đến năm 2045.

Danh mục ngành đào tạo được xác định theo cấu trúc của ngành công nghiệp đường sắt, gồm 4 phân nhóm: xây dựng và quản lý xây dựng công trình; hệ thống điện, thông tin tín hiệu và điều khiển; phương tiện đường sắt; kinh tế và khai thác vận tải đường sắt.

Chương trình được thiết kế theo 2 định hướng văn bằng: cử nhân (bậc 6) với khối lượng tối thiểu 120 tín chỉ và kỹ sư (bậc 7) với khối lượng tối thiểu 150 tín chỉ.

Cấu trúc chương trình gồm các khối kiến thức: giáo dục đại cương; cơ sở ngành và chuyên ngành; kiến thức bổ trợ; thực tập, thực hành và tốt nghiệp.

Trong đó, ngoại ngữ chiếm tối thiểu 8 tín chỉ; khối toán, khoa học cơ bản, công nghệ thông tin chiếm tối thiểu 20 tín chỉ đối với các phân nhóm kỹ thuật và tối thiểu 15 tín chỉ đối với phân nhóm kinh tế - vận tải.

Chương trình đào tạo được triển khai theo hướng lấy người học làm trung tâm, kết hợp giảng dạy trực tiếp với công nghệ số, áp dụng các phương pháp học tập theo dự án, theo vấn đề và thực hành - mô phỏng.

Chuẩn đầu ra yêu cầu người học đạt năng lực toàn diện về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm; trong đó nhấn mạnh khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ hiện đại, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và tư duy hệ thống.