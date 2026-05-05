Gia Lai có 1 học sinh miễn thi tốt nghiệp THPT và xét thẳng đại học

TRẦN DUNG
(GLO)- Ngày 4-5, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách 151 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT 2026 và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học. Em Nguyễn Vũ Mạnh Khang (lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) là học sinh duy nhất của tỉnh Gia Lai có tên trong danh sách này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đây là những học sinh được triệu tập vào vòng chọn đội tuyển thi Olympic quốc tế và khu vực ở 5 môn. Trong đó, có 37 học sinh đội tuyển Toán, 29 học sinh đội tuyển Vật lý, 28 học sinh đội tuyển Hóa học, 27 học sinh đội tuyển Sinh học và 30 học sinh đội tuyển Tin học.

Theo quy định, nhóm này còn cần đạt kết quả rèn luyện cả năm lớp 12 đạt mức tốt và học tập loại khá trở lên để được miễn thi tất cả môn tốt nghiệp THPT và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học.

Em Nguyễn Vũ Mạnh Khang (lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) được miễn thi tốt nghiệp THPT 2026 và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học. Ảnh: T.D

Em Nguyễn Vũ Mạnh Khang đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện; đạt giải nhất môn Vật lý tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 cùng nhiều huy chương ở các kỳ thi Olympic khu vực.

Đặc biệt, Mạnh Khang xuất sắc đạt giải nhì môn Vật lý tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 và được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Quốc tế năm 2026.

Danh sách chi tiết 151 học sinh được miễn thi tốt nghiệp và xét thẳng đại học tại đây.

Hà Nội có 1 trường phổ thông lọt Top 5% các tổ chức "Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM" toàn cầu

(GLO)- Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa (Hà Nội) vừa lọt Top 5% tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM” toàn cầu do STEM.org Educational Research bình chọn. Danh hiệu này được xét chọn độc lập nhằm tôn vinh những đơn vị có những sáng kiến đổi mới nổi bật và tác động thực chất đến người học.

Nữ sinh Gia Lai sở hữu thành tích học tập xuất sắc

(GLO)- Vượt hơn 1.100 km từ Gia Lai ra Hà Nội học tập, đầu tháng 4-2026, Vũ Lương Ngọc Anh (22 tuổi) đã tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình Chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại (Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương) chỉ sau 3 năm rưỡi với GPA 3.99/4.0.

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

(GLO)- Sáng 20-4, Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đọc sách cho ngày mai”, lồng ghép tuyên truyền Luật Trẻ em và kỹ năng phòng - chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em.

64 đội tranh tài tại cuộc thi "Robocon ORC - APC Gia Lai"

(GLO)- Ngày 18 và 19-4, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai” dành cho học sinh tiểu học, THCS và THPT năm học 2025-2026.

Nhiều thí sinh Gia Lai đạt điểm số ấn tượng trong kỳ thi đánh giá năng lực

(GLO)- Ngày 17-4, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chính thức công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026. Nhiều thí sinh Gia Lai đã đạt điểm số ấn tượng tại đợt thi này, mở rộng ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề và môi trường học tập phù hợp.

Dự án xây dựng trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới: Giải bài toán tiến độ và nguồn

(GLO)- Trong bối cảnh giáo dục vùng biên còn nhiều hạn chế, tỉnh Gia Lai đang triển khai dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển căn bản về điều kiện học tập cho học sinh.

