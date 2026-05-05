Gia Lai có 1 học sinh miễn thi tốt nghiệp THPT và xét thẳng đại học

(GLO)- Ngày 4-5, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách 151 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT 2026 và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học. Em Nguyễn Vũ Mạnh Khang (lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) là học sinh duy nhất của tỉnh Gia Lai có tên trong danh sách này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đây là những học sinh được triệu tập vào vòng chọn đội tuyển thi Olympic quốc tế và khu vực ở 5 môn. Trong đó, có 37 học sinh đội tuyển Toán, 29 học sinh đội tuyển Vật lý, 28 học sinh đội tuyển Hóa học, 27 học sinh đội tuyển Sinh học và 30 học sinh đội tuyển Tin học.

Theo quy định, nhóm này còn cần đạt kết quả rèn luyện cả năm lớp 12 đạt mức tốt và học tập loại khá trở lên để được miễn thi tất cả môn tốt nghiệp THPT và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học.

Em Nguyễn Vũ Mạnh Khang (lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) được miễn thi tốt nghiệp THPT 2026 và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học.

Em Nguyễn Vũ Mạnh Khang đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện; đạt giải nhất môn Vật lý tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 cùng nhiều huy chương ở các kỳ thi Olympic khu vực.

Đặc biệt, Mạnh Khang xuất sắc đạt giải nhì môn Vật lý tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 và được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Quốc tế năm 2026.

