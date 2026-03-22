Bộ GD&ĐT bổ sung thêm chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

NHÃ UYÊN (theo VTV, VnExpress)

(GLO)- Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ GD&ĐT tiếp tục mở rộng danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi môn Ngoại ngữ. Sự điều chỉnh này nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh trong bối cảnh Ngoại ngữ là môn thi tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Cụ thể, thí sinh có IELTS 4.0 cùng 21 loại chứng chỉ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn tương đương bậc 3/6 trở lên sẽ được miễn thi Ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp THPT.

Việc bổ sung thêm các chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo điều kiện linh hoạt cho thí sinh. Ảnh: N.U

Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT bổ sung thêm một số chứng chỉ mới; trong đó có chứng chỉ tiếng Anh của Pearson, chứng chỉ tiếng Nhật J-Test và đặc biệt là chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK - lần đầu tiên được đưa vào danh sách công nhận.

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) Lê Mỹ Phong, việc bổ sung các chứng chỉ nhằm đa dạng hóa lựa chọn, phù hợp với xu hướng học ngoại ngữ của học sinh hiện nay.

Tương tự năm 2025, thí sinh chỉ được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT và không được tính thành 10 điểm. Thí sinh vẫn cần dự thi nếu muốn đăng ký vào đại học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp ở các tổ hợp có môn Ngoại ngữ.

* Danh sách 22 chứng chỉ được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT năm 2026 (nguồn: VTV):

Gieo "hạt lành" từ những nếp nhà hiếu học

Gieo “hạt lành” từ những nếp nhà hiếu học

Giáo dục

(GLO)- Hương sắc xuân không chỉ hiện diện trong thiên nhiên, mà còn thấm đượm trong từng nếp nhà, nơi tri thức được xem là nền tảng căn cơ để đồng bào các dân tộc xây dựng tương lai, trở thành một giá trị tươi mới được gìn giữ và trao truyền.

Gia Lai: Đề nghị điều chuyển hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ sau loạt sai phạm

Giáo dục

(GLO)- Trước những sai phạm xảy ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị xem xét điều chuyển công tác đối với Hiệu trưởng nhà trường nhằm chấn chỉnh công tác quản lý, xử lý trách nhiệm liên quan.

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Tin tức

(GLO)- Sáng 6-2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến với 22 tỉnh, thành phố biên giới nhằm triển khai nhiệm vụ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì hội nghị.

