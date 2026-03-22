Bộ GD&ĐT bổ sung thêm chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

(GLO)- Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ GD&ĐT tiếp tục mở rộng danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi môn Ngoại ngữ. Sự điều chỉnh này nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh trong bối cảnh Ngoại ngữ là môn thi tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Cụ thể, thí sinh có IELTS 4.0 cùng 21 loại chứng chỉ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn tương đương bậc 3/6 trở lên sẽ được miễn thi Ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp THPT.

Việc bổ sung thêm các chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo điều kiện linh hoạt cho thí sinh. Ảnh: N.U

Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT bổ sung thêm một số chứng chỉ mới; trong đó có chứng chỉ tiếng Anh của Pearson, chứng chỉ tiếng Nhật J-Test và đặc biệt là chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK - lần đầu tiên được đưa vào danh sách công nhận.

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) Lê Mỹ Phong, việc bổ sung các chứng chỉ nhằm đa dạng hóa lựa chọn, phù hợp với xu hướng học ngoại ngữ của học sinh hiện nay.

Tương tự năm 2025, thí sinh chỉ được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT và không được tính thành 10 điểm. Thí sinh vẫn cần dự thi nếu muốn đăng ký vào đại học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp ở các tổ hợp có môn Ngoại ngữ.

* Danh sách 22 chứng chỉ được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT năm 2026 (nguồn: VTV):