Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Thí sinh Gia Lai bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÓM PHÓNG VIÊN

(GLO)- Sáng 11-6, hàng ngàn thí sinh Gia Lai bước vào môn thi Ngữ văn - môn đầu tiên và cũng là môn tự luận duy nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với tâm thế hào hứng xen lẫn hồi hộp.

Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên ghi nhận tại các điểm thi trong buổi thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

d3.jpg
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Nam - Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo thi, Chủ tịch Hội đồng thi động viên thí sinh trước khi bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh: Trần Dung
thuy-4.jpg
Phụ huynh động viên tinh thần cho sĩ tử trong buổi sáng đầu tiên của kỳ thi. Ảnh: Đức Thụy
sang-1.jpg
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) sẵn sàng bước vào kỳ thi. Ảnh: Ngọc Sang
sang-2.jpg
Thí sinh khối lực lượng vũ trang tại điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng). Ảnh: Ngọc Sang
khuy-2.jpg
Đội hình tiếp sức mùa thi sẵn sàng hỗ trợ thí sinh. Ảnh: Thảo Khuy
2aoboqcfnborl3phmpxzeercxmwiwitf3hkzcarc.jpg
Những thí sinh đầu tiên đến điểm thi của Trường THPT số 2 Tuy Phước. Ảnh: Thảo Khuy
tan-luc-luong-doan-vien-thanh-nien-ho-tro-tiep-suc-cac-thi-sinh-trong-buoi-thi-dau-tien-tai-truong-thpt-vinh-thanh-quang-tan.jpg
Lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ, tiếp sức các thí sinh trong buổi thi đầu tiên tại Trường THPT Vĩnh Thạnh. Ảnh: Quang Tấn
tan-2.jpg
Điểm thi Trường THPT Vĩnh Thạnh. Ảnh: Quang Tấn
vy-1.jpg
Sĩ tử đến điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) sớm chờ vào môn thi Ngữ văn. Ảnh: Huỳnh Vỹ
vy-2.jpg
Phụ huynh sát cánh cùng con. Ảnh: Huỳnh Vỹ
ngoc-1.jpg
Lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại điểm thi Trường THPT Hoàng Hoa Thám (phường Thống Nhất). Ảnh: Văn Ngọc
linh-1.jpg
Thí sinh được tiếp sức tại điểm thi Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Dương Linh
chi-1.jpg
Phụ huynh nhắc con kiểm tra giấy tờ cần thiết trước khi vào thi môn Ngữ văn. Ảnh: Minh Chí
phuc-2.jpg
Điểm thi tại Trường THPT Ngô Mây có 437 thí sinh của Trường THPT Ngô Mây và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Phù Cát dự thi. Ảnh: Hồng Phúc
phuc-1.jpg
Các em học sinh Trường THPT số 1 Phù Cát vui vẻ, tự tin trước giờ thi. Ảnh: Hồng Phúc
hoai-2.jpg
Tổ địa bàn số 5 (Ayun Pa) - Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đảm bảo giao thông trước điểm thi số 076 - Trường THPT Lê Thánh Tông. Ảnh: Hoàng Hoài
hoai-1.jpg
Sĩ tử tại điểm thi Trường THPT Lê Thánh Tông vào thi môn Ngữ văn. Ảnh: Hoàng Hoài
thuy-3.jpg
Cán bộ coi thi kiểm tra thông tin thí sinh trước khi vào phòng thi. Ảnh: Đức Thụy
d5.jpg
Cán bộ coi thi phát giấy thi cho thí sinh. Ảnh: Trần Dung
th-2.jpg
Ngữ văn là môn thi đầu tiên và cũng là môn tự luận duy nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đức Thụy

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng, giữ vững tâm lý

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng, giữ vững tâm lý

Tin tức

(GLO)- Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra (ngày 11 và 12-6). Bên cạnh việc củng cố kiến thức và rèn kỹ năng làm bài, các trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang đặc biệt chú trọng giúp học sinh giữ tâm lý ổn định, tự tin bước vào kỳ thi.

Trường Đại học Quy Nhơn tiếp nhận tài trợ thiết bị, đẩy mạnh đào tạo qua hội thảo ngành ô tô

Trường ĐH Quy Nhơn tiếp nhận tài trợ thiết bị đào tạo

Giáo dục

(GLO)- Ngày 30-5, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) tổ chức chương trình tiếp nhận tài trợ thiết bị đào tạo kết hợp hội thảo chuyên môn ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, với sự tham dự của đại diện 11 doanh nghiệp, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Hơn 9.500 thí sinh tham gia dự thi đánh giá năng lực tại Gia Lai

Hơn 9.500 thí sinh tham gia dự thi tại Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Sáng 24-5, hơn 173.000 thí sinh cả nước bước vào đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Tại Gia Lai, có hơn 9.500 thí sinh dự thi tại điểm thi Trường Đại học Quy Nhơn và cụm thi Trường Đại học Quang Trung.

null