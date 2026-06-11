Thí sinh Gia Lai bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên ghi nhận tại các điểm thi trong buổi thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
(GLO)- Sáng 11-6, hàng ngàn thí sinh Gia Lai bước vào môn thi Ngữ văn - môn đầu tiên và cũng là môn tự luận duy nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với tâm thế hào hứng xen lẫn hồi hộp.
Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên ghi nhận tại các điểm thi trong buổi thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
(GLO)- Em Trần Tiến Đạt - cựu học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) vừa trở thành thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2026 với số điểm 1.139/1.200.
(GLO)- Chiều 8-6, tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), UBND xã Đak Đoa tổ chức gặp mặt, động viên và trao quà “Tiếp sức mùa thi” cho 64 học sinh dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
(GLO)- Chiều 8-6, tại xã Ia Dom, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới.
(GLO)- Ngày 8-6, Công an tỉnh Gia Lai thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
Không ít thí sinh lo lắng đến thời điểm thi tốt nghiệp THPT mà chưa được cấp kịp căn cước công dân, hoặc vừa bị mất căn cước, hoặc đến điểm thi mà bỏ quên ở nhà thì liệu có được thi hay không?
(GLO)- Sáng 6-6, tại Trường THPT Quốc học Quy Nhơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục năm 2026.
(GLO)- Ngày 4-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang - Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Gia Lai đã kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Ngày 3-6, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 7383/UBND-KGVX về việc tăng cường các giải pháp phòng - chống việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
(GLO)- Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra (ngày 11 và 12-6). Bên cạnh việc củng cố kiến thức và rèn kỹ năng làm bài, các trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang đặc biệt chú trọng giúp học sinh giữ tâm lý ổn định, tự tin bước vào kỳ thi.
(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu tăng cường chấn chỉnh, xử lý, ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt trong dịp nghỉ hè và chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027.
(GLO)- Ngày 30-5, tại Trường Mầm non Sao Mai (điểm trường buôn Toát, xã Uar, tỉnh Gia Lai), Dự án Trạm phóng tương lai tổ chức khánh thành công trình nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất và tổ chức Tết Thiếu nhi cho học sinh của trường.
(GLO)- Ngày 30-5, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) tổ chức chương trình tiếp nhận tài trợ thiết bị đào tạo kết hợp hội thảo chuyên môn ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, với sự tham dự của đại diện 11 doanh nghiệp, giảng viên và sinh viên nhà trường.
(GLO)- Trong 2 ngày (28 và 29-5), tại phường Pleiku, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Quản lý Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh tổ chức tập huấn Chương trình rèn luyện kỹ năng công dân thế kỷ 21 cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các trường THCS, THPT tham gia dự án.
(GLO)- Ngày 28 và 29-5, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lê Quân cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.
(GLO)- Ngày 28-5, Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị Thư viện với chủ đề “Phát triển Thư viện số và Tài nguyên giáo dục mở”.
(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày (11 và 12-6) với hơn 37.900 thí sinh đăng ký dự thi. Hiện các điểm thi trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
(GLO)- Sáng 24-5, Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn tổ chức hội thảo về chọn ngành đại học trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Hội thảo là diễn đàn trao đổi giữa phụ huynh, chuyên gia và nhà trường về tương lai giáo dục trong thời đại công nghệ.
(GLO)- Hướng tới Kỳ thi Kỹ năng nghề Thế giới (WorldSkills) sẽ diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào tháng 9-2026, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đang đẩy mạnh công tác ôn luyện cho đội tuyển tham gia tranh tài ở nghề Công nghiệp 4.0.
(GLO)- Sáng 24-5, hơn 173.000 thí sinh cả nước bước vào đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Tại Gia Lai, có hơn 9.500 thí sinh dự thi tại điểm thi Trường Đại học Quy Nhơn và cụm thi Trường Đại học Quang Trung.
(GLO)- Theo Bộ GD&ĐT, tất cả 8 học sinh của Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26 (APhO 2026) tại Busan, Hàn Quốc (từ ngày 17 đến 25-5) đều đạt huy chương, gồm 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.
(GLO)- Trong khuôn khổ Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam - Liên bang Nga năm 2026, có gần 50 văn bản hợp tác mới đã được ký kết giữa các cơ sở giáo dục hai bên.
(GLO)- Chiều 23-5, Công ty TNHH Đầu tư trang trại nông nghiệp Tây Giang phối hợp cùng UBND xã Bình Khê tổ chức chương trình trao tặng tivi và trống nghi thức Đoàn Đội cho các trường học trên địa bàn xã.
(GLO)- Tại Công điện số 42/CĐ-TTg ngày 23-5, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, bảo đảm hoàn thành 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền thí điểm theo đúng kế hoạch đề ra (trước ngày 30-8-2026).
(GLO)- Chiều 22-5, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và thi tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 tổ chức phiên họp dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang - Trưởng Ban Chỉ đạo.