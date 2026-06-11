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Hơn 1,22 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,22 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai triển khai Đề án phát triển kinh tế tư nhân năm 2026; Hơn 1,22 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026; Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Gia Lai đi vào hoạt động từ 1-7-2026; Gia Lai kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai triển khai Đề án phát triển kinh tế tư nhân năm 2026

+ Hơn 1,22 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

+ Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức bổ sung

+ Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Gia Lai đi vào hoạt động từ 1-7-2026

+ Gia Lai kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống

09:43

Nhịp sống hôm nay: Khánh thành cầu dân sinh tại làng Tai Glai

10:50

Câu chuyện thể thao: Nhiều lực lượng mạnh góp mặt tại Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai năm 2026

12:12

Sống khỏe: Lợi ích sức khỏe ít người biết từ hạt đu đủ

13:55

Thời tiết hôm nay: Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc khu vực có nơi nắng nóng

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