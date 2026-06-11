Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai triển khai Đề án phát triển kinh tế tư nhân năm 2026
+ Hơn 1,22 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
+ Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức bổ sung
+ Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Gia Lai đi vào hoạt động từ 1-7-2026
+ Gia Lai kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống
Nhịp sống hôm nay: Khánh thành cầu dân sinh tại làng Tai Glai
Câu chuyện thể thao: Nhiều lực lượng mạnh góp mặt tại Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai năm 2026
Sống khỏe: Lợi ích sức khỏe ít người biết từ hạt đu đủ
Thời tiết hôm nay: Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc khu vực có nơi nắng nóng