(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai triển khai Đề án phát triển kinh tế tư nhân năm 2026; Hơn 1,22 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026; Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Gia Lai đi vào hoạt động từ 1-7-2026; Gia Lai kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống...